Ученые обнаружили уникальную способность слонов: они зовут друг друга по имени

Слоны, известные своим глубоким интеллектом и сложной социальной структурой, продемонстрировали еще одну удивительную способность: они зовут друг друга на имена, подобно людям.

Этот поразительный вывод был сделан в результате 14-месячного исследования, проведенного учеными из Университета штата Колорадо в Кении. Посредством технологии машинного обучения исследователи проанализировали 470 уникальных звуков слонов, чтобы выявить закономерности в их коммуникации. Об этом пишет Daily Mail.

Исследование показало, что слоны используют специфические звуковые сигналы, служащие им "именами". Эти сигналы не являются простой имитацией звуков других слонов, а имеют уникальную мелодию в зависимости от того, к кому обращается слон.

Чтобы окончательно подтвердить свою теорию, исследователи воспроизвели записанные звуки для разных стад слонов. Результаты были впечатляющими: слон, к которому обращались, реагировал на звук, издавая ответный сигнал или приближаясь к "говорящему".

Эта способность слонов называть друг друга именами делает их уникальными среди животного мира. Дельфины и попугаи, например, используют звуковые сигналы для коммуникации, но их сигналы в основном являются имитацией звуков других особей.

Слоны же, подобно людям, используют произвольные звуковые метки, не связанные с имитацией. Это открытие добавляет еще один пункт в список общих черт между слонами и людьми.

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Слоны, как и люди, способные к сочувствию, скучают, используют инструменты и воспитывают своих детенышей на протяжении многих лет. Исследование открывает новые горизонты для изучения слоновой коммуникации.

Ученые планируют продолжить исследование, чтобы выяснить, используют ли слоны имена для обозначения других объектов, с которыми они взаимодействуют, например пищи, воды или мест.

Это исследование не только дает нам больше знаний о слонах, но помогает нам лучше понять эволюцию языка и коммуникации в животном мире.

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