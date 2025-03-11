Ученые нашли в Китае уникальную золотую рыбу: чем интересна

На юго-западе Китая ученые обнаружили новый вид золотой пещерной рыбы, еще находящейся в процессе эволюционных изменений, приспосабливаясь к подземной жизни. По информации исследователей, эта рыба не имеет чешуи и принадлежит к новому виду золотых рыбок, обитающих исключительно в пещерах Китая и в близлежащих районах.

Часть пещерных рыб потеряла глаза и чешую, поскольку в условиях постоянной темноты органы зрения теряют свою функцию, а защита в виде чешуи становится менее необходимой. Однако новый вид, получивший название "Сингренская золотая рыбка" (Sinocyclocheilus xingrenensis), пока сохраняет большие глаза, хотя чешую уже потерял. Это, по мнению ученых, свидетельствует о незавершенном этапе эволюционной адаптации к подземной среде. Об открытии сообщается в журнале Zoosystematics and Evolution от 24 февраля. Об этом сообщает Live Science.

Ученые предполагают, что предки этих рыб переместились в подземные водоемы в период высыхания территорий Китая, происходившего во время миоцена и плиоцена. В ходе исследования эволюции этих рыб выяснилось, что потеря чешуи, а в некоторых случаях и глаз, произошла в плейстоценовую эпоху.

Авторы работы отмечают, что большинству пещерных видов понадобилось всего несколько миллионов лет, чтобы приспособиться к новой среде. Поэтому S. xingrenensis, вероятно, проходит аналогичный постепенный путь изменений: одновременно с редукцией глаз и исчезновением чешуи.

Live Science отмечает, что род Sinocyclocheilus является наиболее разнообразной группой пещерных рыб в мире, насчитывая уже 81 официально признанный вид. Новый представитель был обнаружен в провинции Гуйчжоу в период с 2012 по 2020 годы во время сбора образцов.

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Новая золотая рыбка отличается уникальными чертами: отсутствием чешуи, нерегулярными черными отметинами на теле и значительно большими глазами, чем у видов, обитающих глубоко в пещерах в полной темноте. Также у нее нет роговидных выростов, например, у Sinocyclocheilus longicornus — слепой "рыбки-единорога", открытой в 2023 году.

Исследователи продолжают изучать этот вид, в том числе его зрение и поведение. Предполагается, что рыба все еще реагирует на изменения продолжительности светового дня (фотопериоды), поскольку ее среда обитания связана с подземными потоками, имеющими выходы к поверхности. Именно это, вероятно, объясняет наличие у рыбы функциональных глаз, позволяющих ей ориентироваться в окружающей среде.

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