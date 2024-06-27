Ученые нашли первое растение с признаками интеллекта

Ученые из Корнелльского университета, химик-эколог Андре Кесслер вместе со своим докторантом Михаэлем Мюллером, впервые зафиксировали проявления умственных способностей в поведении растений.

Исследования показывают, что в условиях определенных вызовов растения способны проявлять активность и адаптироваться к изменениям в среде, используя своего рода когнитивные функции, включая память и процесс принятия решений. Об этом пишет издание Science Alert.

Эти особенности были обнаружены у растения, напоминающего сорняк, известного как золотарник высокий (Solidago altissima). В ходе исследования ученые выяснили, что это растение может "слышать крики" от соседних растений, которые страдают от нападения голодных травоядных.

Так, когда личинки листоедов атакуют листья золотарника, он вырабатывает летучие органические соединения (ЛОС), которые предупреждают насекомых, что растение повреждено, и им следует искать другое место для питания.

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Кроме того, поврежденные растения могут менять спектр отражения красного цвета своих листьев, что делает их заметными для других растений на определенном расстоянии.

"В зависимости от информации, которую оно получает из окружающей среды, растение меняет свое стандартное поведение", – отметил Кесслер.

В случае потенциальной угрозы растения способны не только укреплять свои стебли для защиты от хищников, но и ускорять рост и синтезировать оборонительные вещества для противостояния насекомым, что напоминает действие иммунитета у животных.

"Они могут очень точно распознавать окружающую среду; насколько нам известно, это может делать каждая клетка", – подчеркнул Кесслер.

Ученые считают, что ответ растений на стрессовые сигналы не является обычным рефлексом или заранее установленным поведением, а скорее разумной адаптацией к потере ресурсов из-за травоядных и конкуренции с другими растениями.

"Учитывая это определение и накопленные доказательства, вопрос заключается не в том, проявляют ли растения разумное поведение, а в том, как они достигают этого без нервной системы и каковы экологические последствия такого поведения", – резюмировали Кесслер и Мюллер.

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