Ученые нашли доказательства существования внеземной жизни: о чем идет речь

Астрономы обнаружили вероятные следы биологической активности на экзопланете, расположенной в 124 световых годах от Земли. Это может стать самым убедительным свидетельством существования жизни вне нашей планеты.

Речь идет о планете K2-18b, покрываемой водными массами. Она почти в девять раз больше Земли и вращается вокруг красного карлика. Благодаря наблюдениям из космического телескопа, в атмосфере этой планеты было зафиксировано наличие органических молекул, образующихся на Земле исключительно биологическим путем. Об этом пишет Financial Times.

Интерес к K2-18b возрос еще в 2023 году после того, как телескоп Джеймс Уэбб зафиксировал в ее атмосфере метан и углекислый газ — впервые обнаружены углеродные соединения в атмосфере потенциально пригодной для жизни планеты за пределами Солнечной системы. Новые данные указывают на еще более интересные находки: в атмосфере планеты были обнаружены диметилсульфид и диметилдисульфид — соединения, которые на Земле продуцируются только живыми организмами, в частности морским фитопланктоном. Ученые пока не имеют доказательств существования абиотических процессов, способных производить эти вещества в таких концентрациях.

Возглавляющий международную исследовательскую группу профессор Кембриджского университета Никку Мадхусудхан отметил, что условия на K2-18b могут напоминать среду первобытных океанов Земли. В то же время говорить о существовании сложных экосистем, где микроорганизмы служат пищей для больших существ, пока рано.

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Для изучения атмосферы планеты ученые анализируют свет ее звезды, который проходит сквозь атмосферу планеты во время ее прохождения на фоне звезды. Однако, по словам Мадхусудхана, напрямую наблюдать K2-18b пока невозможно, поскольку она слишком далека и расположена близко к своей звезде, что затрудняет визуализацию с телескопами.

На сегодняшний день ученые открыли примерно 5800 планет за пределами Солнечной системы, и многие из них рассматриваются как потенциальные среды обитания жизни. Ближайшими аналогами K2-18b в нашей системе могут быть океаны, вероятно, скрытые под ледяной поверхностью некоторых спутников Юпитера и Сатурна.

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