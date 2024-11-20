Ученые нашли доказательства использования лекарственных трав в Марокко 15 тысяч лет назад: раскрыли секреты давних медицинских практик

Археологическое открытие в пещере Grotte des Pigeons в Тафугальте открывает новую страницу в истории медицины.

Пещера, обнаруженная еще в 1908 году, является древнейшим погребением в Северной Африке и содержит 34 скелета иберомавров позднего каменного века.

Остатки эфедры, найденные в специальной погребальной зоне пещеры, являются древнейшим задокументированным свидетельством использования лекарственных растений.

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Исследователи считают, что эфедра играла важную роль в погребальных ритуалах и использовалась для лечебных целей. В частности, ее могли применять для облегчения симптомов простуды и остановки кровотечения. той же пещере.

Это открытие не только расширяет наши знания истории медицины, но и демонстрирует высокий уровень развития древних цивилизаций и их способность эффективно использовать природные ресурсы для лечения.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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