'Убийца городов' приближается к Луне: ученые озвучили дату столкновения с астероидом

Астероид 2024 года YR4, известный как "убийца городов", в 2032 году пролетит рядом с Землей, однако существует примерно 4% вероятности его столкновения с Луной. Новое исследование отмечает: при своевременных мерах его можно уничтожить или изменить траекторию, например с помощью ядерного удара.

Об этом сообщает Live Science. Астероид 2024 года YR4 был обнаружен в декабре 2024 года и быстро привлек внимание астрономов и СМИ.

Предыдущие расчеты, сделанные на основе ограниченных наблюдений, показывали до 3,1% вероятности падения на Землю в 2032 году. Диаметр объекта составляет около 55 метров, что потенциально достаточно для уничтожения целого города при столкновении.

Впрочем, новые наблюдения существенно снизили риск для Земли: вероятность прямого падения астероида теперь составляет лишь 0,28% – меньше одного шанса из 360. В то же время исследования обнаружили другой сценарий – возможное столкновение с Луной и шанс этого оценивают примерно в 4%.

Последствия удара по Луне для Земли

Столкновение с Луной на первый взгляд кажется менее опасным, чем падение на Землю, однако ученые предостерегают: последствия могут ощутить и мы. Мощный удар вызовет выброс большого количества лунного реголита – пыли и камней из верхнего слоя спутника. Это приведет к резкому увеличению числа микрометеороидов на орбите Земли – примерно в 1000 раз больше привычного уровня.

Такой космический "мусорный поток" будет представлять серьезную угрозу для спутников, космических аппаратов и астронавтов, ведь мелкие обломки способны пробивать обшивку кораблей и скафандры. Это особенно опасно для Международной космической станции, если она будет оставаться на орбите после 2031 года.

Возможные стратегии: от миссии DART до ядерного удара

Ученые обсуждают несколько способов противодействия астероиду 2024 года YR4. Один из них – технологии наподобие миссии NASA DART, которая в 2022 году успешно изменила орбиту астероида Диморфос. Однако в случае 2024 года YR4 возникают серьезные сложности: точная масса объекта неизвестна, а время для подготовки и запуска аппаратов ограничено.

Специалисты отмечают, что отклонение астероида кажется малореалистичным. Поэтому рассматривается альтернативный подход – разрушение объекта. По этому сценарию специальный аппарат не изменяет траекторию, а разбивает астероид на части. Хотя подобная операция еще не проводилась на практике, для подготовки миссии есть определенный запас времени: старт можно осуществить между апрелем 2030 и апрелем 2032 года.

Еще более радикальный вариант – ядерный взрыв. План предусматривает запуск ракеты с ядерным зарядом на поверхность или вблизи астероида для уничтожения или изменения траектории. Этот метод пока не проверялся, но теоретически возможен. Старт такой миссии предстоит осуществить раньше – между концом 2029-го и концом 2031 года.

Риски и возможности

Эксперты предостерегают: любая ошибка при миссии по отклонению или разрушению астероида может иметь серьезные последствия. Неудачный маневр способен направить объект в сторону Земли, поэтому такие операции требуют тщательных исследований и международной координации.

Несмотря на потенциальные угрозы, ситуация не является безвыходной. Вероятность того, что астероид 2024 YR4 в 2032 году просто пролетит мимо Луны, оценивается примерно в 96%.

Ученые отмечают, что этот случай следует воспринимать как уникальный шанс для развития технологий защиты планеты от космических угроз. Они призывают международные научные команды оценить сроки создания нужных космических аппаратов и подготовить дополнительные проекты на случай, если подобная опасность станет реальной угрозой для Земли.

