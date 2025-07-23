У берегов Британии обнаружили затонувший боевой корабль времен Первой мировой: фото

В Северном море, спустя более столетия после трагедии, водолазы обнаружили остатки британского военного корабля HMS Nottingham, утопленного в 1916 году во время Первой мировой войны. Судно удалось идентифицировать почти в 100 километрах от шотландского побережья.

Находку совершила команда из десяти водолазов под руководством международной инициативы ProjectXplore, которая занимается поиском исторически утонувших кораблей, затонувших у берегов Великобритании. Об этом пишет BBC.

HMS Nottingham погиб 19 августа 1916 года после того, как получил три торпедных попадания со стороны немецкой подводной лодки. В результате атаки погибли 38 членов экипажа. Остальные — капитан, 20 офицеров и 357 моряков — спасли корабли Королевского флота. После инцидента судно затонуло на глубине 82 метра, а точное место аварии оставалось неизвестным более 100 лет.

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ProjectXplore начал поиски осенью 2024 года, исследовав исторические источники, включая судовые журналы, телеграммы и морские карты. В апреле команда провела гидролокационное обследование района, обнаружив под водой объект, который по форме и размерам соответствовал HMS Nottingham. Подводная экспедиция, состоявшаяся несколько месяцев спустя, подтвердила предположение.

По словам исследователей, все характеристики – от надписи "Nottingham" на корме до обеденных тарелок с эмблемой Королевского флота – совпадали с данными о затонулом судне. Они уверены, что найденные обломки действительно принадлежат именно этому крейсеру.

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