Цвет имеет значение: какие овощи, фрукты и ягоды самые полезные

Обратите внимание на свой холодильник! Какого цвета там лежат овощи и фрукты?

Далее текст на языке оригинала

Овочі, фрукти та ягоди радують своїм різнобарв’ям. Це не тільки красиво, але і корисно для здоров’я. Колір багатьох овочів, фруктів і ягід обумовлений вмістом в них натуральних пігментів, багато з яких - бета-каротин, лікопін, зеаксантин, алліцин, антоціани відносяться до антиоксидантів (групи каротиноїдів і флавоноїдів). Відомі їх профілактичні властивості щодо, наприклад, захворювань серцево-судинної системи, деяких онкологічних захворювань, катаракти. Вони потрібні для нормального росту і розвитку дітей. Захищаючи наші клітини, ці речовини уповільнюють процеси старіння організму, збільшують тривалість життя та покращують імунітет.

Регулярне вживання різнокольорових овочів, фруктів і ягід приносить багато користі:

🟣 - фіолетові або блакитні (антоціанін) - знижують ризик розвитку хвороб серця і раку шлунка, нормалізують кров’яний тиск і рівень холестерину;

🔴 - червоні (лікопін) - захищають серце, знижують ризик розвитку раку;

🟠 - помаранчеві або жовті (бета-каротин) - зміцнюють імунітет, покращують здоров’я очей;

🟤 - білі або коричневі (алліцин) - покращують пам’ять, знижують ризик хвороб серця і судин, мають антибактеріальні властивості.

🟢 - зелені (хлорофіл) - зменшують ризик онкологічних захворювань, активізує клітинне дихання.

Літо - найкраща пора року для збільшення кількості овочів, фруктів і ягід в раціоні.

Як збільшити їх вживання?

Крок 1. Їжте мінімум 400 г овочів і 200 фруктів і ягід кожен день. Співвідношення овочів і фруктів в раціоні 2:1.

Крок 2. Кладіть овочі та зелень до кожного прийому їжі. У вигляді десерту можна додати ягоди або невеликий фрукт.

Їжте якомога більше різнокольорових різноманітних овочів, фруктів і ягід. Вони важлива складова здорового харчування. Слідкуйте, щоб на вашій тарілці кожен день (навіть взимку) появлялися кольори веселки, а половину обсягу складали овочі і фрукти (звісно з переважанням овочів). Харчуйтеся здорово й кольорово!