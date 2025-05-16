ЦРУ рассекречивает: инопланетяне могли обустроить базу под вершиной Аляски

Одна из самых высоких и самых отдаленных вершин Соединенных Штатов – гора Хейс на Аляске – недавно снова привлекла к себе внимание из-за упоминаний в рассекреченных файлах ЦРУ. Согласно этим данным, существует предположение, что инопланетяне могли обустроить там свою тайную базу.

Об этом сообщает издание Lad Bible. Как отмечается в документах, полученных в соответствии с Законом о свободе информации, исследователи НЛО встретили упоминания о горе Хейс в отчете ЦРУ с названием "Описание баз инопланетян, связанных с персоналом".

В этом материале она упоминается как одна из ключевых точек внеземной активности – наряду с такими отдаленными регионами как гора Монте-Пердидо в Испании и морские районы у Багамских островов и Пуэрто-Рико.

В 1970–1980-х годах гора Хейс уже привлекала внимание ЦРУ в рамках исследований проекта "Звездные врата", посвященного изучению явления "дистанционного видения". Один из участников этих экспериментов сообщил о видении существа с "огромной сферической головой" и "острым носом", которое, по его словам, не имело ничего общего с человеческой внешностью.

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В течение многих десятилетий район вокруг горы фигурировал в многочисленных отчетах о загадочных воздушных объектах, аномальных явлениях и нетипичной активности, что неоднократно привлекало внимание уфологов. Благодаря этому местность считается одной из известнейших точек интереса среди исследователей НЛО.

Интерес к этой теме усилился после выхода минисериала Секреты горы Хейс на Apple TV, а также документального фильма В поисках НЛО под горой Хейс на YouTube-канале Travel Channel. В трейлере к фильму уфолог Джонни Энох заявляет: "Я убежден, что здесь действуют силы, которые одновременно опасны и непредсказуемы".

Несмотря на скептицизм ученых, гора Хейс продолжает привлекать исследователей непонятных явлений и энтузиастов, считающих, что под толщей снега и камней может скрываться что-то гораздо более загадочное.

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