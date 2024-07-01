Цены на отдых в Одессе 2024. Сколько обойдется море в этом году

Сезон в Одессе открыт уже месяц. В настоящее время 20 пляжей заполняются не только жителями, но и туристами. Напоминаем, что все 20 зон для пляжного отдыха в Одессе были проверены, очищены, на пляжах работают спасатели и установлены таблички с указаниями на ближайшие укрытия. 8 июня состоялось открытие первого пляжа в Одессе, проверенного для относительно безопасного купания, "Калетон".

Сегодня Одесса стала единственным городом с возможностью морского отдыха для жителей Украины, которые не могут уехать за границу. И хотя риск повышен, люди готовы ехать в Одессу, чтобы оздоровиться, дыша морским воздухом; посещая санатории города и загорая на солнышке.

Закат меняется каждый день – вид на одесский вечерний порт. Источник: Источник: reksik004/Pixabay Закат меняется каждый день – вид на одесский вечерний порт. Источник: Источник: reksik004/Pixabay

Что о ситуации говорят эксперты и, какие прогнозы на сезон 2024 года

По поводу прогнозов высказался директор департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета Иван Липтуга в интервью украинским СМИ.

"Пик туристического сезона наступает, когда дети заканчивают школу, поступающие сдают экзамены, поступают в вузы, то есть это конец июня – начало июля . Сезон длится до 1 сентября, пока не начинается новый школьный год" – напомнил Иван Липтуга.

Также директор департамента культуры подтвердил, что морской отдых в Украине возможен только в Одессе. Это связано с оккупацией Николаевской области и перекрытого доступа к Азовскому морю. Иван Липтуга обратил внимание, что и залив Каролина – Бугас в Одесской области на сегодня закрыт. Причиной тому стала недавняя атака россиян, под прицел которой попала эта гостинично–пляжная зона.

Описывая ситуацию с сезоном Иван Липтуга подчеркнул, что даже со средним наплывом туристов гостиничный, гастрономический и развлекательный бизнес Одессы испытывают критическую нехватку кадров для обслуживания отдыхающих.

"Мужчины либо ушли на фронт, либо уехали, либо прячутся. Это довольно критическая ситуация" – акцентировал директор департамента.

Однако по прогнозам Липтуга летний сезон 2024 будет значительно лучше 2023 года, если, конечно же, в прогнозы не вмешается ухудшение хода войны. Сейчас сезон уже лучше за счет увеличения проверенных пляжных и купальных зон. Напомним, в прошлом году было доступно только 6 пляжей в августе против 20 этого года. Такая ситуация того времени возникла после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС.

Как говорят одесситы: можно жить и на пляже). Источник: Источник: InfiniteThought /Pixabay Как говорят одесситы: можно жить и на пляже). Источник: Источник: InfiniteThought /Pixabay

Какие цены на жилье в Одессе – сезон 2024

Соискатели бюджетного жилья в Одессе могут обратить внимание на хостелы. За последние 5 лет уровень комфорта хостелов был увеличен, а вот цены остались одни из самых низких. Заплатив 250 грн с человека, можно наслаждаться морем. Хостелы можно найти как в центре города, так и поближе к морю.

Бюджетное проживание у моря начинается с суммы 350 грн (человек). Поднятие цены не всегда равно улучшению условий, поэтому иногда стоит пройтись к морю пешком или подъехать транспортом.

Гостиницы среднего уровня за двухместный номер имеют цены от 600 грн. (море в вашем окне будет за 2.5 – 3 км). Шум волн вместо колыбельной обойдется от 1 000 – 1 500 грн за двухместный номер.

Комфортабельные курорты Одессы продают свои номера от 2000 грн (номер в сутки).

Обратите внимание на море – правило хорошего отдыха в Одессе. Источник: Источник:Pexels/Pixabay Обратите внимание на море – правило хорошего отдыха в Одессе. Источник: Источник:Pexels/Pixabay

На что обратить внимание выбирая жилье в Одессе для отдыха

Одесса – большой город и вариантов жилья в нем достаточно, и рассчитывая на бюджетный отдых стоит позаботиться о броне заранее. Следует обратить внимание на:

санатории Одессы могут предлагать достаточно выгодные пакеты для отдыха. Если помимо моря и удобной подушки вас интересуют бассейн, спа процедуры, лечебные массажи, хорошее питание – стоит немного доплатить и получить комплекс;

курортные отели имеют высокую цену за номер, и, как правило, список входящих услуг расширен, да и комфортабельность номеров отличная;

отели среднего уровня могут иметь высокую комфортабельность, особенно, если находятся в нескольких километрах от моря – стоит сравнить;

рассматривайте частные предложения с осторожностью.

Соблюдайте правила безопасности находясь на пляжах Одессы. Источник: Источник:Yevhen1971 /Pixabay Соблюдайте правила безопасности находясь на пляжах Одессы. Источник: Источник:Yevhen1971 /Pixabay

Правила безопасности на пляжах Одессы

Для своей безопасности первое, что вы должны сделать, придя на пляж - это изучить путь к укрытию, и еще несколько правил:

1. Пребывание на пляже во время воздушной тревоги подвергает опасности не только вас, но и того, кто бросится вас спасать в случае необходимости;

2. При обнаружении подозрительного предмета в воде немедленно покиньте зону купания и сообщите спасателям или патрулям;

3. При шторме выше 2 баллов купаться запрещено;

4. Заплывать за ограждающие сетки запрещено;

5. Запрещается находиться во время шторма на пирсах и волноломах.

Напоминаем, что водные экскурсии на любом водном транспорте пока невозможны. В акватории Черного моря могут находиться только спасательные службы и уполномоченные лица.