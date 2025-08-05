Целое озеро в Квебеке исчезло за одну ночь: ученые объяснили причину

В мае этого года жители района вблизи озера Ла-Руж в канадском Квебеке стали свидетелями чрезвычайного происшествия — дорога у водоема оказалась размыта, что побуждало к расследованию. Оказалось, что озеро практически исчезло в течение одной ночи.

Об этом пишет Daily Galaxy. Этот случай вызвал серьезный резонанс, поскольку подобное явление случается очень редко. Дальнейший анализ, в том числе спутниковые снимки, сделанные аппаратом Landsat 9, подтвердили, что водоем площадью 1,4 кв. км полностью превратилась в сухую впадину. На месте, где раньше было озеро, осталась лишь обнаженная земля, что шокировало местных жителей и вызвало опасения за местную фауну, в том числе лосей и осетровых, для которых это озеро было важным элементом экосистемы.

Причину этого исчезновения ученые видят в геологическом оползне: под дном озера произошло обрушение, образовавшее новый дренажный путь. В результате вода стала стекать в противоположном направлении — сначала к мелким водоемам и рекам, а затем к озеру Лак Дода, расположенному в 10 км.

Спутниковые данные, предоставленные Обсерваторией Земли NASA, показали, что осушение произошло в промежуток между 29 апреля и 14 мая 2025 года. Точный момент события остается неопределенным, однако его масштабы поражают — пример того, как неожиданно и кардинально может измениться ландшафт.

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По мнению специалистов, такая пропасть могла быть вызвана несколькими факторами. В частности, возможным триггером называют лесные пожары в 2019 и 2023 годах, которые могли ослабить почву в регионе. Также не исключают влияния сильных осадков или интенсивного таяния снега.

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