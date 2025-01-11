Тревожное открытие: практически во всех морепродуктах ученые обнаружили потенциально опасные крошечные частицы

Северо-западное побережье Тихого океана славится своими морепродуктами. Однако исследователи сделали тревожное открытие: в съедобной ткани почти всех рыб и моллюсков, выловленных для продажи, найдены частицы отходов и загрязнений.

Около 150 лет назад человечество изобрело пластик, и сегодня кажется, что он заполонил всю планету. Ранее микрочастицы пластика уже находили в почве, воде и даже в воздухе. Теперь же, подобно тому, как лосось возвращается к местам своего рождения, океанский пластик будто снова находит путь к своим создателям, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые проанализировали 182 морские особи, среди которых были морской окунь, лингкод, чавыча, тихоокеанская сельдь, тихоокеанская минога и розовые креветки. Результаты вызвали серьезное беспокойство: только у двух из этих особей не нашли подозрительных частиц. Исследователи пришли к выводу, что в тканях морепродуктов содержатся волокна окрашенного хлопка, целлюлоза из бумажных и картонных изделий, а также микроскопические частицы пластика.

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Соавтор исследования, экотоксиколог Сюзанна Брандер из Университета штата Орегон, отметила, что результаты вызывают серьезное беспокойство. Микроволокна, вероятно, способны перемещаться из кишечника в другие ткани, в частности мышцы. Ученые не могут утверждать наверняка, но предполагают, что это может иметь значительные последствия для других организмов, включая людей.

Последние исследования также показали, что люди, которые чаще потребляют морепродукты, обычно имеют больше микропластика в организме. Особенно это касается тех, кто ест двустворчатых моллюсков, таких как устрицы или мидии.

Пока остается неизвестным, как долго пластик задерживается в организме и какое влияние он может иметь. Ученые отмечают, что этот вопрос требует срочного исследования. Сюзанна Брандер с коллегами не призывают полностью отказываться от морепродуктов, но подчеркивают важность осознания возможных рисков как для людей, так и для ученых.

Исследования показывают, что частицы краски, сажи и микропластика настолько распространены, что их уже обнаружили не только в морепродуктах, но и в воздухе, воде и других продуктах.

Эколог Элиза Гранек из Портлендского государственного университета отмечает, что при утилизации или использовании изделий, содержащих пластик, микроскопические частицы неизбежно попадают в окружающую среду. Эти частицы поглощаются другими организмами, которые в конечном итоге оказываются на нашем столе.

Исследование, проведенное в Орегоне, является первым такого рода в этом регионе. Оно продемонстрировало тревожную распространенность микропластика в съедобных морепродуктах.

Напомним, ранее мы рассказывали, что учёные обнаружили ртуть в рыбе, которая является одной из самых популярных в мире.

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