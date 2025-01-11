Тривожне відкриття: практично у всіх морепродуктах вчені виявили потенційно небезпечні крихітні частинки

Північно-західне узбережжя Тихого океану славиться своїми морепродуктами. Однак дослідники зробили тривожне відкриття: у їстівній тканині майже всіх риб і молюсків, виловлених для продажу, знайдено частинки відходів і забруднень.

Близько 150 років тому людство винайшло пластик, і сьогодні здається, що він заполонив усю планету. Раніше мікрочастинки пластику вже знаходили в ґрунті, воді та навіть у повітрі. Тепер же, подібно до того, як лосось повертається до місць свого народження, океанський пластик ніби знову знаходить шлях до своїх творців, пише Science Alert.

У ході дослідження вчені проаналізували 182 морські особини, серед яких були морський окунь, лінгкод, чавича, тихоокеанський оселедець, тихоокеанська мінога та рожеві креветки. Результати викликали серйозне занепокоєння: лише у двох з цих особин не знайшли підозрілих частинок. Дослідники дійшли висновку, що в тканинах морепродуктів містяться волокна забарвленої бавовни, целюлоза з паперових та картонних виробів, а також мікроскопічні частки пластику.

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Співавторка дослідження, екотоксикологиня Сюзанна Брандер з Університету штату Орегон, зазначила, що результати викликають серйозне занепокоєння. Мікроволокна, ймовірно, здатні переміщуватися з кишківника до інших тканин, зокрема м’язів. Вчені не можуть стверджувати напевно, але припускають, що це може мати значні наслідки для інших організмів, включаючи людей.

Останні дослідження також показали, що люди, які частіше споживають морепродукти, зазвичай мають більше мікропластику в організмі. Особливо це стосується тих, хто їсть двостулкових молюсків, таких як устриці або мідії.

Наразі залишається невідомим, як довго пластик затримується в організмі та який вплив він може мати. Вчені наголошують, що це питання потребує термінового дослідження. Сюзанна Брандер із колегами не закликають повністю відмовлятися від морепродуктів, але підкреслюють важливість усвідомлення можливих ризиків як для людей, так і для науковців.

Дослідження свідчать, що частинки фарби, сажі та мікропластику настільки поширені, що їх уже виявили не лише в морепродуктах, а й у повітрі, воді та інших продуктах.

Екологиня Еліза Гранек із Портлендського державного університету зазначає, що під час утилізації або використання виробів, які містять пластик, мікроскопічні частинки неминуче потрапляють у довкілля. Ці частинки поглинаються іншими організмами, які зрештою опиняються на нашому столі.

Дослідження, проведене в Орегоні, є першим такого роду в цьому регіоні. Воно продемонструвало тривожну поширеність мікропластику в їстівних морепродуктах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що науковці виявили ртуть в рибі, яка є однією з найпопулярніших у світі.

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