Тот самый пломбир в домашних условиях
МОРОЖЕНИЕ
Немногие знают, что тот самый настоящий, вкусный пломбир можно легко приготовить дома.
Для этого вам понадобится всего 3 ингредиента, главный из которых – сгущенка с мальчиком на этикетке.
С ним я всегда уверен в качестве и натуральности.
Ингредиенты:
• Сливки 33% - 500 г;
• Сгущенка Ириска — 200 г;
• Печенье – 100 г.
Приготовление:
1. Охлажденные сливки начать взбивать на средних оборотах до мягких пиков.
2. Добавить сгущенку и взбить до пышности массы.
3. В емкость выложить печенье, сверху выложить мороженое и покрыть печеньем.
4. Охладить в морозильной камере.
Готово.
Храните это очень вкусно.