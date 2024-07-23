ТОП 50 городов Украины для коллекций впечатлений и бюджетного отдыха
Города Украины удивляют и поражают достопримечательностями и пейзажами. Помимо популярных мест отдыха, включите в свой отпуск одно из малоизвестных, но не менее интересных локаций.
Вы получите:
- вариант бюджетного отдыха;
- возможность прикоснуться к истории и лучше изучить свою культуру;
- Множество ТОПовых мест для фотосессий и заполнения социальных сетей;
- Тихий и уютный отдых;
- Места для встречи с вдохновением.
Интересные места для путешествия по Украине имеют локации для купания, загара, гастрономического тура и множество интересных достопримечательностей. Выберите свое место для следующего уик-энда или отпуска из ТОП 50 городов Украины для интересного путешествия.
1. Старый Солотвин
Поселок приобретает популярность и уже вошел в ТОП 20 городов для путешествия по Украине осенью. Однако летний уикенд здесь проходит не менее впечатляюще. Озеро, леса и рыбацкая избушка, которая стала вирусной для свадебных и романтических фотосессий.
"Острову любви" исполнилось уже более 50 лет, а количество людей, еще не получивших свое романтическое фото стремительно уменьшается. В городке можно заняться рыбалкой, прокатиться на лодках и вдохновляться свежим лесным воздухом.
2. Прилуки – Черниговщине
Поселок, который окрашивает казацким прошлым и привлекает ценителей архитектуры. Учитывая компактность города, вы сможете посмотреть все атракции пешком, или совершить вело-тур. Аккуратность и чистота вокруг сделают ваш отдых еще приятнее.
3. Тульчин – Винница
Резиденция Потоцкого в Тульчине известна на всю Украину и за ее пределами. Архитектурный комплекс в народе называют "подольским Версалем". Еще одна аттракция, которая произведет впечатление – это музей-квартира Николая Леонтовича. Играть по городу одно удовольствие. Вам будут доступны гастрономические сцены, современные развлечения и много исторических достопримечательностей и архитектурных сооружений.
4. Тальное – Черкасская область
Уютный отдых среди живописной природы. Тальное известно своим охотничьим имением Шуваловым и парком со столетними дубами. Посетите костел Святой Анны и отправляйтесь на живописные веши и велосипедные прогулки.
5. Стрый – Львовщина
Большой город на Львовщине много на архитектурные достопримечательности, интересные лавочки, современные развлечения и гастрономические сцены.
Включить в прогулку:
- Костёл Марии Магдалины;
- Костел Рождества Богородицы;
- Костёл Святого Иосифа.
Чтобы насладиться всеми прелестями, лучше остаться в городе на уикенд.
6. Миргород – Полтавщина
Отдохнуть, полечиться минеральными водами и насладиться местными достопримечательностями. Миргород расположен на реке Хорол. По обеим берегам цветет курортный парк, где ваши прогулки превратятся в терапевтическое наслаждение. Соберите свою коллекцию фото в березовой роще и на живописных берегах водяной артерии.
7. Хмельник – Винница
Город славится своими санаторными курортами, расположенными среди чистых живописных лесов. Прогулку по архитектурным улочкам добавит у вас список достопримечательностей:
- Дворец графа Ксидо;
- Замок Тарнавского, которому более 500 лет;
- Костёл Пресвятой троицы;
- Мост через южный Буг.
8. Александрия – Крапивниччина
Город в котором более 100 достопримечательностей поражает своими уютными улочками и атмосферой.
ТОП 10 достопримечательностей Александрии:
- Городской театр;
- Музейный центр с книжным магазином;
- Галерея Вашарт;
- Старый городской центр;
- Шахматная доска на Соборной;
- Переход через Ингулец;
- угольные карьеры;
- Зеленая усадьба Дилиева;
- Краеведческий музей;
- Константиновский или железнодорожный мост.
В городе есть где позагорать, покупаться и унять свое гастрономическое любопытство.
9. Самбор – Львовщина
Австрийские сутки оставили на городе заметный след. Если вам нравится Львов, вы будете в восторге от Самбора. К тому же отдохнуть в городке можно значительно дешевле, увидев одну из самых больших в Европе Площадь Рынок, церковь святой Богородицы, австрийские виллы и уютные кафе. Если хотите добавить еще чуть-чуть страусовых впечатлений, рядом с Самбором вы найдете ферму "Билаки".
10. Диканька – Полтавщина
Город давно известен как в Украине, так и за ее пределами. Сюда съезжаются туристические автобусы, потому что посмотреть и насладиться есть чем. Ваш отдых будет насыщенным, благодаря аттракциям рассчитанным на туристов. С тем, уют среди природы гарантирован.
11. Браилов
Парк, дворец, набережная вдоль водной артерии города. Лето в Браиле наполнено живописными пикниками, фотосессиями каждый день и душевным спокойствием за рыбалкой или медитацией.
12. Поселок Новогородецкий и каньон "Высокий камень"
Лучшей локации для аутентичного отдыха не найти. Отдых на водоеме, прогулки по лесу, посещение древнего городища "Красная гора" – впечатлений хватит, чтобы вдохновиться надолго.
13. Белгород – Днестровский
Одноименная крепость украшает сувенирные открытки Украины, а прогулки на лодке по Днестровскому лиману займут добрых несколько часов в день и память вашей камеры на телефоне. Недалеко от крепости расположено несколько греческих храмов, которые также следует включить в свой познавательный отдых.
14. Бучач – Тернопольщина
Город, ставший музой для Пинзеля и Меретина, заслуживает стать на один уровень с Бережанами. Водяные просторы, живописные горизонты – это отличная локация для уютного летнего отдыха в Украине на уикенд, или больше.
15. Пещера – Винницкая область
Располагаясь на берегу Южного Буга, Пещера имеет невероятные виды. Вы увидите работы одного из известнейших архитекторов Украины Городецкого. Деревянные церкви и мельница Потоцкого дополнят впечатление, а возможность купаться в чистой воде и загар среди природы будет уместным к летнему отдыху.
16. Лебедевка – Одесщина
Поселок где море встречается с лесом подарит возможность уютного морского отдыха и живописные горизонты каждый день. Если вы хотите просыпаться в палатке с видом на море, вам до Лебедевки.
17. Бречь – Черниговщина
Поселок стал известен благодаря своему курортному комплексу, построенному не так давно. Вы сможете отдохнуть нырнув в японскую, китайскую и греческую архитектуру и культуру. В курортном городке доступны такие достопримечательности как прогулки на лошадях и квадроциклах.
18. Рогатин – Прикарпатье
Побывать на родине Роксоланы и нырнуть в архитектурный калейдоскоп будет интересно и познавательно. В Рогатине вас ждет тихий и уютный летний отдых подальше от забот.
19. Сатанов – Хмельницкая область
Лучше всего для пеших походов и активного летнего отдыха. Сатанов климатический и бальнеологический курорт, где вы задыхаете полной грудью и широко открыть глаза, чтобы охватить всю красоту местности.
20. Кривче – Тернополь
Местность полна тайн и легенд. Посетите одну из самых красивых пещер Украины – Хрустальную и замок Контских. Поселку более 500 лет, поэтому и ценители архитектуры найдут себя.
21. Последняя – Полтавщина
Отдых в Опошне не оставит вас без глиняных сувениров. Музеи гончарства, мастер-классы по древнему ремеслу и архитектура погрузит в украинскую культуру и подарит терапевтический отдых.
22. Винница
Уикенд в Виннице будет не хуже столицы, только немного дешевле. Гастрономическая сцена Винницы наполнена блюдами национальной кухни, современные развлечения и достопримечательности сделают ваши выходные насыщенными и полными впечатлений. Музыкальный разноцветный фонтан сделает вашу вечернюю прогулку по городу разноцветной и незабываемой.
23. Житомир
Суша и вода, развлечения и достопримечательности, активный отдых и релакс – все возможно в Житомире. Найдите "голову Чадского" и прогуляйтесь по высоким берегам Тетерева не упустив возможность покупаться.
24. Лосяч – Тернопольщина
Сельский отдых может быть сказочно уютным и интересным. Эко продукты, свежий воздух и чистые водоемы для купания и рыбалки. Лосяч называют "подольской Швейцарией", поэтому фото с хорошей декорацией гарантировано.
25. Тростянец – Сумщина
Гордиться Тростянцу же чем, его длинный список достопримечательностей полон замковых стен и старинной архитектуры. Дендропарк "Нескучное" подарит естественные впечатления и много красивых фото. Обязательно добавьте к своим летним планам посещение замкообразного Круглого Двора.
26. Скала-Над-Збручем – Тернопольщина
Атмосферное историческое место понравится любителям древних артефактов и сохранившихся сокровищ. Другие могут насладиться природной красотой и тишиной.
27 Берегово – Закарпатье
Город для тех, кто хочет побывать за границей не покидая Украину. Архитектура Берегова более Польская, чем Украинская, или Западноукраинская, как говорится. Милые маленькие лавочки, колоритные ресторанчики и невероятная атмосфера насыщенная карпатским воздухом создадут уют вашего отдыха.
28. Белз – Львовщина
Колоритность города сохраняют его жители, численность которых не превышает 2.5 тысячи. Вы будете удивлены ровной дорогой, ведущей из Червонограда в Белз, недавний ремонт сделал ее отдельной аттракцией. Центр города тоже был приведен в порядок. Среди многочисленных разваленных исторических сокровищ есть и те, которые стоит посмотреть. Ратуша, маленький замок, несколько костелов и православная церковь, которая имеет невероятный сад и вид с башни.
29. Дрогобыч – Львовщина
Раскройте свой секрет Дрогобыча посмотрев: ратушу, древнерусскую оборонную башню, 2 красивые галицкие деревянные церкви, самую большую в Украине синагогу, костелы, солеварню, много старинных вилл и колоритных магазинов.
30 Новгород Северский – Черниговщина
О том, как украинцы изрядно составляют свой быт ходят слухи. Новгород Северский это пример украинского исторического города, где все толком. Рассмотрите вблизи Спасо Преображенскую и монастырь крепость, Триумфальную арку, деревянную Никольскую церковь, чтобы проникнуть в теплые края исторических событий. Для летнего отдыха добавьте релакс на берегах Десны.
31. Свирж – Львовщина
Впечатляет замком на берегах прудов и природными сокровищами. Отправляйтесь на места, где проводились съемки 3 мушкетеров и сами не упустите возможность сесть на лошадей и отправиться на живописную прогулку. Летом можно ловить рыбу, загорать и купаться в местных водоемах.
32. Буки – Черкасская область
Если вы до этого не слышали о Буцком каньоне, стоит срочно погуглить. Привлекательная и уютная местность прекрасно подходит летнему отдыху у воды. Вы можете остановиться как с палаткой, так и в ближайших городках, также как Буки. Для комфортной остановки смотрите местные курорты.
33 Самчики – Хмельницкая область
Дворец, которым известны Самчики просто в отличном состоянии. Окунитесь в быт Чечелов и послушайте кучу интересных историй и событий. Самчики уютный и ухоженный городок, обрамленный живописной природой, настройтесь на терапевтические прогулки.
34. Корсунь – Черкасская область
Старинный город, сохранивший несколько неповторимых исторических кладов, один из которых дворцово-парковая резиденция. Чистый и чистоплотный городок окутан в зеленые леса и холмы. Здесь можно расслабиться и насладиться живописными видами, завтраками в местных кафе и медитацией на вершине смотровых площадок.
35. Хотин – Буковина
Отпраздновавший 1000 лет город заслуживает вашего свободного уик-энда. Одна из самых красивых крепостей Украины подарит незабываемые впечатления и фото, не требующие фильтров. Летний отдых с загаром, освежающей водой и целебными прогулками будет обеспечен
36. Малиевцы – Хмельницкая область
Подолье имеет незаурядную красоту и много достопримечательностей. В Малиевке расположен дворец Орловских, древний парк с фонтанами и прудами, а также рукотворная скала-водопад с пещерным гротом.
37. Чинадиево – Закарпатье
Побывайте в Урочище Берегвар, где расположен прекрасный охотничий замок одного из графов Шенборнов. Вам будет что посмотреть, где погулять и вдохновляться вдохновляться карпатским воздухом.
38. Умань – Черкасская область
Совершить прогулку в Умани и посмотреть все прелести просто невозможно. Умань современный город со старинной архитектурой и одним из лучших ландшафтных парков - "Софиевка". Здесь проходят фотосессии, снимаются фильмы и развлекаются взрослые и дети. Загляните в хасидский квартал в Умани, он служит "порталом" в Израиль.
39. Залещики – Тернополь
Когда Днестр совершал свой крутой поворот, еще не знал о популярности, которая настигнет эту местность. Невероятные виды теперь дополняют прелести отдыха в Залещиках, потому что туристические достопримечательности здесь не счесть. Остановка в Залещиках возможна как в курортных отелях, так и в частных предложениях.
40. Бережаны – Тернопольщина
Архитектурно крутой город, где голова возвращается на 180 градусов и немного кружится от количества деталей, которые хочется разглядеть. Бережаны для спокойного неуспешного отдыха с открытием новых интересных заведений, лавок и предложений по каждому повороту.
41. Червоноград – Тернополь
Эта местность для отдыха с рюкзаком. Здесь расположены Джуринский каньон, замок Понинских (руины) и самый большой водопад Украины. Окунитесь в магию времен года, которые меняют виды и делают местность магической для отдыха.
42. Чортков – Тернополь
Просыпайтесь с церковными звонами и засыпайте с магией фонариков за окном. Чертков имеет красивую архитектуру, привлекает современными развлечениями и вдохновляет смотровыми площадками.
43. Черновцы
Город, вобравший в себя украинскую, румынскую, еврейскую, польскую и турецкую архитектуру. Черновцы колоритны, увлекательны, с современным сердцем и давней душой.
44. Жовква – Львовщина
Город для отдыха, собрание в кучу мыслей и романтических мечтаний. Узнайте больше об архитектуре города и его исторической ценности, выбрав ближайший уик-энд.
45. Чернигов
Аттракции Чернигова могут занять вас более чем на уикенд. И, если вы мечтаете о летнем отдыхе, поселитесь рядом и выбирайте несколько достопримечательностей для одного дня.
46. Нежин – Черниговщина
Среди исторической архитектуры вы найдете инстаграммные заведения и места для современного релакса. Соберите свою коллекцию церквей 18 века в Нежине.
47. Луцк
Вымощенный брусчаткой, уютный и просторный Луцк поразит разнообразием архитектуры, чистыми улочками и гостеприимством. Посетите замки, посидите в пивоваренных заводах и почувствуйте атмосферу старого города.
48. Седнев – Черниговщина
Хотите, чтобы кожа стала гусиной? Посетите известную деревянную церковь, где снимали киноленту "Вий" по Гоголю. Прогуляйтесь по парку с беседкой, чтобы снять стресс и посетите дворец Лизогубов для расширения кругозора.
49. Мукачево – Закарпатье
Безусловно, один из туристических центров Западной Украины. Здесь и дворцы, и западноукраинская кухня по всей красе, а также много лечебных и курортных комплексов для комфортного отдыха.
50. Олеско, Подгорцы, Золочев – Золотая подкова Львова
По одноименному названию и маршруту проходят многие туристические туры. Устроить турне на уикенд можно и самостоятельно, хотя легче это сделать своим транспортом. В каждом из городков стоит остановиться на целый день, чтобы рассмотреть другие исторические достопримечательности и насладиться атмосферой уютных локаций Украины.
Рассматривайте Украину вместе с UaPortal и выделяйте время на впечатляющий отдых, несмотря ни на что. Это сбережет и пополнит силы для дальнейшей борьбы с врагом.