ТОП 5 самых красивых пляжей Украины, где можно отдохнуть уже в следующие выходные

Соблазнительные и разнообразные пляжи Украины продолжают наполняться туристами. Кто–то отправляется за романтическим приключением, кто–то за восстановлением себя и семьи, а некоторые фото–охотники, за самыми красивыми фотографиями для социальных сетей. Все это можно совместить, узнав, какие пляжи Украины вошли в ТОП 5 самых красивых мест для пляжного отдыха. Море, озера и лучшие закаты, и рассветы.

5 место – Санжейка (Черное море)

Не слыхали? И это всего в 35 км от Одессы. Отдых здесь немного дикий, но невероятно красивый. Песчаная полоса пляжа окружена глиняными обрывами. Золотой песок, море и небо сине–белые. Здесь не повторяется не один восход и закат. Приехать на Санжейку можно с палатками, запасом продовольствия и воды. Отдыхающие семьями располагают свои палатки поближе к поселку, а романтики пытаются отойти подальше для уютного отдыха на двоих.

Пляжная полоса позволяет разместиться подальше от толпы. Источник: https://chornemore.com/ Пляжная полоса позволяет разместиться подальше от толпы. Источник: https://chornemore.com/

Отдых на пляже Санжейка имеет свои нюансы и правила безопасности. Красота бывает опасна. Любителям отдыха наедине следует учитывать, что во время больших штормов узкие полосы косы могут быть подтоплены, а глиняные скалы имеют частые оползни и обвалы. поэтому выбирать место для палатки следует тщательно и принять все необходимые меры для обеспечения безопасного отдыха.

4 место – "Черниговские Мальдивы"

На локации возможен как бюджетный отдых с палаткой, так и комфортабельный в курортных домиках. Изумрудные воды, когда–то кварцевого карьера делают утренники и вечера просто невероятно уютными. Место расположено вблизи поселка Олешня и окружено пышным сосновым лесом. Голубых озер в районе несколько, но больше всего имеет форму сердца и несколько песчаных пляжей для захода в воду.

Изумрудные воды и множество романтических мест для аутентичного отдыха. Источник: https://ravluk-go.com/ Изумрудные воды и множество романтических мест для аутентичного отдыха. Источник: https://ravluk-go.com/

Развлечений на отдыхе хватает: от велосипедных прогулок среди массивных дубов и сосен до релакс процедур в лесных курортных комплексах. Особенностью Голубых озер является то, что температура воды летом и зимой держится в диапазоне от +18 до +20 градусов Цельсия. К пляжному отдыху можно добавить ряд экскурсий и достопримечательностей: поход на Замковую гору, осмотр Антониевых пещер, оздоровление на источнике святой воды. На Голубые озера Черниговщины можно поехать в рамках однодневных туров из Киева (стоимость до 700 – 1000 грн) и лучше дать себе больше времени отдохнуть и насладиться видами.

3 место – Винницкие "Гавайи"

Пляжный отдых возле Винницы может быть впечатляющим и незабываемым благодаря Черепашинецкому карьеру. Когда-то гранитные рудники стали одним из самых популярных мест для отдыха выходного дня. Уникальная локация для отдыха в Винницкой области рисует невероятную картину и цвета, фотографии которой облетели всю Украину и ближайшие соседние страны.

Черепашинецкий каньон имеет песчаные пляжи и кристально чистую воду голубого цвета. Источник: facebook.com/drive.ravluk Черепашинецкий каньон имеет песчаные пляжи и кристально чистую воду голубого цвета. Источник: facebook.com/drive.ravluk

Глубина карьера достигает до 100 метров, но вода невероятно прозрачна и кажется до дна рукой достичь. Отдых на воде возможен, как активный (катамараны, лодки), так и пассивный: лежащие на матрасе. Пляжи частично обустроены и кафе и детские развлечения с программами. Летний сезон на винницких Гавайях очень активный, в уикендовые и праздничные дни лучше приезжать рано утром и занимать место. Если вы рассматриваете комфортную остановку, рядом с водоемом, стоит рассмотреть базу отдыха в Черепашинцах. Здесь найдутся места и для развлечений, и для уютного отдыха. Палатки можно устанавливать, где вам удобно, согласно правилам безопасности.

2 место – Шатские озера

Выбирайте любую пляжную зону вокруг площади воды около 40 тысяч квадратных метров. Самое глубоководное озеро Украины имеет прелести со всех сторон. Вода кристально чиста, потому что озеро питается только подводными источниками. Песчаное дно очень приятное и мягкое к ногам. Вокруг водоема большие полосы пляжей, которые оборудованы для туристов. Шатские озера – это известный украинский курорт, где можно провести как бюджетный, так и лакшери отдых.

Лечебный отдых с бесплатным СПА в воде – Шатск. Источник: https://karpatium.com.ua/ Лечебный отдых с бесплатным СПА в воде – Шатск. Источник: https://karpatium.com.ua/

Изюминкой Шатских озер являются лечебные свойства воды, такой бесплатный СПА для кожи и волос. В составе воды много глицерина и серебра, и оздоровительный эффект будет заметен уже после недели отдыха. Окруженные лесами Шатские озера развлекаются как на воде, так и на суше. Вы можете наслаждаться велосипедными и пешими прогулками, знакомством с местными и соседними достопримечательностями, гастро–турами и аттракционами для детей. Чтобы остановиться на Шатских озерах, можно воспользоваться предложениями санаториев и курортов, поискать бюджетную остановку среди частных усадеб, а также пользоваться местами для кемпинга по минимальной цене, но с обустроенными бытовыми условиями.

1 место – Курортный Залив в Одессе

Уникальная ландшафтная локация на Черном море называется Будацкая Коса, или Курортный залив. 17 км золотистых широких пляжей в окружении развитой инфраструктуры на любой вкус. Пейзажи и просторы здесь бесконечны благодаря открытым водам Черного моря. Вода чистая и прозрачная, а гостиницы и курорты располагают множеством развлечений для семейного или романтического отдыха.

Отдых на море может быть идеально насыщенным в Затоке, Одесса. Источник: wikipedia.org Отдых на море может быть идеально насыщенным в Затоке, Одесса. Источник: wikipedia.org

Конечно, бюджетным такой отдых будет вряд ли, у Затока есть одни из самых высоких цен в Одессе. И сэкономив на авиабилетах, вы получите множество впечатлений и эмоций с отличным украинским сервисом. Аквапарки, бассейны, бары, сауны, шоппинг и экскурсии – все доступно и возможно в одесском Заливе.

Большинство пляжей частные и принадлежат конкретной гостинице. Пользуясь чуть более низкими по цене предложениями жилья, уточняйте, где вы сможете купаться и загорать. Дикие зоны песка можно найти, это делает возможным уютный и тихий отдых.

Уникальность Будацкой косы и развитая туристическая зона позволяют устроить отличный летний отдых, не выезжая за границы Украины. Если вы ищете лучшее место для отдыха на Черном море, оно в одесском Заливе.