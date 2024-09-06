ТОП 5 парков Украины, чтобы ощутить красоту осени. Ваш терапевтический уикенд

Золотая осень каждый год открывает простор для фантазии, вдохновения и обновления своих социальных сетей. Вместо того, чтобы как всегда выйти прогуляться в парк на районе, попробуйте добавить немного путешествия и посмотреть лучшие парки Украины. Здесь осень раскрывает все свои таланты и придает немного терапевтической атмосферы, что вы получили максимум удовольствия от прогулки. Локации в киевской, черкасской, львовской, черниговской, житомирской и других областях станут возможностью выйти за пределы привычного, изменить окружение и добавить новые места в свою скретч карту.

Кочановский дворцово–парковый комплекс, с. Качановка, Черниговская обл.

Качановский парк имеет как природные, так и исторические сокровища для ваших осенних впечатлений. Источник: Фото: @kachanivka Качановский парк имеет как природные, так и исторические сокровища для ваших осенних впечатлений. Источник: Фото: @kachanivka

Вдохновитесь другой эпохой в качановском парке. Источник: Фото: @ru.mandrivka Вдохновитесь другой эпохой в качановском парке. Источник: Фото: @ru.mandrivka

Единственный в Украине национальный историко-культурный заповедник, сохранивший свою давнюю красоту в прекрасном состоянии для потомков. Заповедник Качановка раскинулся по берегам реки Смош. Пространства, которые охватят ваш взгляд подарят ощущение восторга и желание сделать глубокий вдох. Два яруса парка позволяют посмотреть на нижнюю часть цельнее и сделать великолепные фото на память. Жемчужиной парка является дворец, от которого начинается каштановая аллея. Детская площадка, сквер, партер у воды сделают семейные выходные насыщенными и полными теплых чувств. Захватите с собой пикник и наслаждайтесь еще теплыми днями золотой осени.

Романтики смогут пройти по старинным мостикам, выйти на панорамные холмы, помечтать на старинных руинах у пруда и бесконечно прогуливаться по пейзажным аллеям.

Парк Шенборна, Урочище Воеводино, Закарпатская область

Магическая красота парка Шернборна подарит незабываемые впечатления. Источник: https://www.ukraine-is.com/ Магическая красота парка Шернборна подарит незабываемые впечатления. Источник: https://www.ukraine-is.com/

Мистическая локация Закарпатья, которая осенью приобретает просто колдовскую атмосферу. Парк Шенборн по праву занимает первое место среди парков Западной Украины. Зайдя на территорию парка туристам трудно остановиться, потому что чем больше они пройдут, тем больше необычных локаций им откроются.

кельтский сад;

календарь друидов;

7 необычных фонарей (дни недели);

12 мостов, каждый из которых посвящен знакам зодиака;

Плот на озере Тур;

каменная водяная мельница (до сих пор работает).

Сказочные локации в парке Шернборна создают волшебную атмосферу для ваших фотосессий. Источник: https://vsviti.com.ua/ Сказочные локации в парке Шернборна создают волшебную атмосферу для ваших фотосессий. Источник: https://vsviti.com.ua/

По тропам парка курсируют конные экипажи, что придает еще больше сказочности и обаяния. Парк Шенборна является частью известного украинского курорта Воеводино и прогуляться по его территории можно и отдельно. Остановка в Воеводино сделает ваши выходные не просто путешествием на уикенд, а целым отпуском с множеством впечатлений.

Ландшафтный парк Буки, Сквирский р–н, Киевская обл.

Ландшафтный парк Буки имеет интересные архитектурные, пейзажные и развлекательные локации для удачных выходных под Киевом. Источник: Фото: @marina_kyiv Ландшафтный парк Буки имеет интересные архитектурные, пейзажные и развлекательные локации для удачных выходных под Киевом. Источник: Фото: @marina_kyiv

Локация возле Киева является примером того, как вложив душу сотворить чудо. Парк Буки почти 30 лет, он молод и фантастический. Его территория украшена замковыми сооружениями, водопадами, разнообразными скульптурами и тем же фонтаном, когда-то украшавшим главную площадь столицы.

В парке Буки есть где погулять, пофотоигрываться, развлечься и что попробовать. Источник: Фото: @irene__belle В парке Буки есть где погулять, пофотоигрываться, развлечься и что попробовать. Источник: Фото: @irene__belle

Парком прекрасно прогуливаться по семье, ведь и самые маленькие найдут интересные вещи, чтобы позабавиться, узнать что–то новое и попозировать на камеру, передразнивая сказочных героев на Аллее Сказок. Также малыши могут побывать в небольшом зоопарке с достаточно большими жителями, такими как медведи, олени и другие животные.

Входя в ТОП 10 красивейших парков Украины, парк Буки дарит великолепные декорации, особенно с таким "визажистом и костюмером", как золотая осень.

Дендропарк Александрия, Белая Церковь

Александрийский парк имеет интересные природные и исторические локации для ваших осенних познавательных выходных. Источник: Фото: @bilatserkvagram Александрийский парк имеет интересные природные и исторические локации для ваших осенних познавательных выходных. Источник: Фото: @bilatserkvagram

Один из самых популярных парков Украины, который каждый год достигает новых рекордов по количеству посетителей. На 200 га вы увидите 25 водоемов, более 2 500 видов растений, привезенных из дальних уголков мира, много разнообразных скульптур и архитектурных площадок, которые как перстни нанизаны на длинные пальцы-аллеи.

Осень рисует шедевральные картины в Александрийском дендропарке. Источник: https://www.alexandria-park.com.ua/ Осень рисует шедевральные картины в Александрийском дендропарке. Источник: https://www.alexandria-park.com.ua/

Одной из достопримечательностей парка является акустическая арка полумесяцем. Эта удивительная локация увлекает как детей, так и взрослых, ведь работает как рация на расстоянии. Став на одном краю полумесяца, вы можете шепотом передать сообщение на другой его конец. Прогуляться по парку можно не только пешком, но и каретой запряженной лошадьми.

Часть парка, которую занимает плодово-ягодный сад, является излюбленным местом гастро туристов, ведь здесь часто проводятся дегустации и экскурсии для садоводов. Вы можете купить саженцы и для своего сада.

Дендропарк Софиевка, Умань, Черкасская обл.

Каждое время года замечательно, чтобы прогуляться по Софиевскому парку в Умани. Источник: Фото: @oksana.lev.9 Каждое время года замечательно, чтобы прогуляться по Софиевскому парку в Умани. Источник: Фото: @oksana.lev.9

Самый известный парк Украины, как внутри государства, так и за его пределами. Основанная Потоцким, Софиевка в этом году отметила свое 228-летие. Сегодня эта некогда пустынная местность рисуется на многих визитках Украины. Занимая почти 180 га, парк сегодня разделен на две части Старая и Новая Софиевка. Каждая из частей имеет свой вход и отдельную плату.

Парк Софиевка наполнен сказочными героями и пейзажными локациями. Источник: https://www.sofievka.org/ Парк Софиевка наполнен сказочными героями и пейзажными локациями. Источник: https://www.sofievka.org/

У Новой Софиевки много интересных развлечений как для детей, так и для взрослых. Это оживленная часть парка с водоемами, лабиринтами, пещерами и даже гостиницей. Старая Софиевка сохраняет аристократическую атмосферу уединения и релакса. Осень в обеих Софиевках – это невероятные воспоминания и впечатления.

Ваша осень может быть яркой и терапевтической с локациями от UaPortal. Ранее мы писали о топ термальных курортах для оздоровительной осени и осенних выходных в Тернополе.