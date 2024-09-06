ТОП 5 парків України, щоб відчути красу осені. Ваш терапевтичний вікенд

Золота осінь кожного року відкриває простір для фантазії, натхнення та поновлення своїх соціальних мереж. Замість того, щоб як завжди вийти прогулятися в парк на районі, спробуйте додати трохи мандрівки та подивитися найкращі парки України. Тут осінь розкриває всі свої таланти та додає трохи терапевтичної атмосфери, що ви отримали максимум задоволення від прогулянки. Локації в київській, черкаській, львівській, чернігівській, житомирській та інших областях стануть нагодою вийти за межі звичного, змінити оточення та додати нові місця до своєї скретч карти.

Качанівський палацово–парковий комплекс, с. Качанівка, Чернігівська обл.

Качанівський парк має, як природні, так і історичні скарби для ваших осінніх вражень. Джерело: Фото: @kachanivka

Надихніться іншою епохою в качанівському парку. Джерело: Фото: @ua.mandrivka

Єдиний в Україні, національний історико–культурний заповідник, що зберіг свою давню красу в чудовому стані для нащадків. Заповідник Качанівка розкинувся на берегах річки Смош. Простори, які охопить ваш погляд подарують відчуття захоплення та бажання зробити глибокий вдих. Два яруси парка дозволяють подивитися на нижню частину більш цільно та зробити чудові фото на пам’ять. Перлиною парку є палац, від якого починається каштанова алея. Дитячий майданчик, сквер, партер біля води зробить сімейні вихідні насиченими та сповненими теплих почуттів. Захопіть із собою пікнік та насолоджуйтеся ще теплими днями вже золотої осені.

Романтики зможуть пройти старовинними мостиками, вийти на панорамні пагорби, помріяти на старовинних руїнах біля ставу та нескінченно прогулюватися пейзажними алеями.

Парк Шенборна, Урочище Воєводино, Закарпатська область

Магічна краса парку Шернборна подарує незабутні враження. Джерело: https://www.ukraine-is.com/

Містична локація Закарпаття, яка восени набуває просто чаклунської атмосфери. Парк Шенборна по праву займає перше місце серед парків Західної України. Зайшовши на територію парку туристам важко спинитися, бо чим більше вони пройдуть, тим більше незвичайних локацій їм відкриються:

кельтський сад;

календар друїдів;

7 незвичайних ліхтарів (дні тижня);

12 мостів, кожен з яких присвячено знакам зодіаку;

Пліт на озері Тур;

кам’яний водяний млин (досі працює).

Казкові локації в парку Шернборна створюють магічну атмосферу для ваших фотосесій. Джерело: https://vsviti.com.ua/

Тропами парку курсують кінні екіпажі, що додає ще більше казковості та чарівності. Парк Шенборна є частиною відомого українського курорту Воєводино та прогулятися його територією можна й окремо. Зупинка в Воєводино зробить ваші вихідні не просто мандрівкою на вікенд, а цілою відпусткою з безліччю вражень.

Ландшафтний парк Буки, Сквирський р–н, Київська обл.

Ландшафтний парк Буки має цікаві архітектурні, пейзажні та розважальні локації для вдалих вихідних під Києвом. Джерело: Фото: @marina_kyiv

Локація біля Києва є прикладом того, як вклавши душу створити диво. Парку Буки майже 30 років, він молодий та фантастичний. Його територія прикрашена замковими спорудами, водоспадами, різноманітними скульптурами та тим самим фонтаном, що колись прикрашав головну площу столиці.

В парку Буки є де погуляти, пофотогруватися, розважитися та, що скуштувати. Джерело: Фото: @irene__belle

Парком чудово прогулюватися сім’єю, адже й найменші знайдуть цікавинки, щоб побавитися, дізнатися щось нове та попозувати на камеру, передражнюючи казкових героїв на Алеї Казок. Також малеча може побувати у невеличкому зоопарку з досить великими мешканцями, такими як: ведмеді, олені та інші тварини.

Входячи в ТОП 10 найгарніших парків України, парк Буки дарує чудові декорації, особливо з таким "візажистом та костюмером", як золота осінь.

Дендропарк Олександрія, Біла Церква

Олександрійський парк має цікаві природні та історичні локації для ваших осінніх пізнавальних вихідних. Джерело: Фото: @bilatserkvagram

Один з найпопулярніших парків України, який кожного року досягає нових рекордів за кількістю відвідувачів. На 200 га ви побачите 25 водойм, понад 2 500 видів рослин, привезених с далеких куточків світу, багато різноманітних скульптур та архітектурних майданчиків, які як персні нанизані на довгі пальці–алеї.

Осінь малює шедевральні картини в Олександрійському дендропарку. Джерело: https://www.alexandria-park.com.ua/

Однією з цікавинок парку є акустична арка напівмісяцем. Ця дивовижна локація захоплює як дітей, так і дорослих, адже працює немов рація на відстані. Ставши на одному краю півмісяця ви можете пошепки передати повідомлення на другий його кінець. Прогулятися парком можна не лише пішки, а й каретою запряженою кіньми.

Частина парку, яку займає плодово–ягідний сад є улюбленим місцем гастро туристів, адже тут часто проводяться дегустації та екскурсії для садівників. Ви можете також купити саджанці й для свого саду.

Дендропарк Софіївка, Умань, Черкаська обл.

Кожна пора року чудова,щоб прогулятися Софіївським парком в Умані. Джерело: Фото: @oksana.lev.9

Найвідоміший парк України, як всередині держави, так і за її межами. Заснована Потоцьким, Софіївка в цьому році відмітила своє 228–річчя. Сьогодні ця колись пустельна місцевість малюється на багатьох візитівках України. Займаючи майже 180 га парк сьогодні поділений на дві частини Стара та Нова Софіївка. Кожна з частин має свій вхід та окрему плату за нього.

Парк Софіївка наповнений казковими героями та пейзажними локаціями. Джерело: https://www.sofievka.org/

Нова Софіївка має багато цікавих розваг як для дітей, так і для дорослих. Це жвава частина парку з водоймами, лабіринтами, печерами й, навіть, готелем. Стара Софіївка зберігає аристократичну атмосферу усамітнення та релаксу. Осінь в обох Софіївках – це неймовірні спогади та враження.

Ваша осінь може бути яскравою та терапевтичною з локаціями від UaPortal. Раныше ми писали про топ термальных курортов для оздоровительной осени та осінні вихідні в Тернополі.