ТОП-5 незначительных поступков, которые уничтожают брак быстрее, чем вы думаете

В отношениях нет мелочей – любая ошибка может иметь разрушительные последствия для брака.

Эксперты по психологии определили пять основных факторов, которые могут повлечь быстрый развод. Об этом пишет ТСН.

Какие поступки партнеров в отношениях могут стать причиной расставания

Вы постоянно критикуете своего партнера . Однако никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям, даже если это ваша вторая половина. Важно уметь ценить те вещи, которые приносит вам ваши отношения. Следует научиться принимать человека рядом с собой, не сосредотачиваясь на том, что он не соответствует вашим идеалам. Ваши требования и взгляды – это лишь ваши собственные убеждения, и они могут не совпадать с внутренним миром другого человека, даже если этот человек – ваш партнёр.

. Однако никто не обязан соответствовать вашим ожиданиям, даже если это ваша вторая половина. Важно уметь ценить те вещи, которые приносит вам ваши отношения. Следует научиться принимать человека рядом с собой, не сосредотачиваясь на том, что он не соответствует вашим идеалам. Ваши требования и взгляды – это лишь ваши собственные убеждения, и они могут не совпадать с внутренним миром другого человека, даже если этот человек – ваш партнёр. Вы до сих пор не можете простить ошибки, которые ваш партнер допустил ранее , даже если он делает все возможное, чтобы их не повторять. Если ваша вторая половина пытается исправить свои поступки и больше не делает того, что вас ранит, то стоит уже давно её простить. Если вы не способны на это, то лучше завершить отношения немедленно, чем постоянно вспоминать прошлые промахи как себе, так и партнеру. Такие отношения не имеют будущего, и ваш партнер, в конце концов, уйдет, чтобы избежать бесконечных обвинений и унижений.

, даже если он делает все возможное, чтобы их не повторять. Если ваша вторая половина пытается исправить свои поступки и больше не делает того, что вас ранит, то стоит уже давно её простить. Если вы не способны на это, то лучше завершить отношения немедленно, чем постоянно вспоминать прошлые промахи как себе, так и партнеру. Такие отношения не имеют будущего, и ваш партнер, в конце концов, уйдет, чтобы избежать бесконечных обвинений и унижений. Если вы или ваш партнер страдаете депрессией, но не обращается за помощью , это может быть ошибкой. Если у вас есть проблемы со сном, отсутствие аппетита, потеря радости, недостаток энергии, чувство безнадежности и никчемности, это сигнал, что нужно обратиться к специалисту. В моменты, когда мы чувствуем себя плохо, нас может раздражать то, что другие живут без проблем. Поэтому, если у вас или вашего партнера есть признаки депрессии, стоит немедленно искать поддержку у профессионалов, чтобы не разрушать гармоничные отношения с родными.

, это может быть ошибкой. Если у вас есть проблемы со сном, отсутствие аппетита, потеря радости, недостаток энергии, чувство безнадежности и никчемности, это сигнал, что нужно обратиться к специалисту. В моменты, когда мы чувствуем себя плохо, нас может раздражать то, что другие живут без проблем. Поэтому, если у вас или вашего партнера есть признаки депрессии, стоит немедленно искать поддержку у профессионалов, чтобы не разрушать гармоничные отношения с родными. Вы игнорируете просьбы своего партнера . Если вы стали в оборонительную позицию, действуете исключительно в своих интересах и не учитываете потребности партнера, это может поставить ваши отношения под угрозу. Взаимодействие в паре предполагает, что оба партнера должны слышать друг друга и готовы идти на компромиссы. В противном случае ваш партнер может устать от постоянного обслуживания только ваших интересов и решить уйти.

. Если вы стали в оборонительную позицию, действуете исключительно в своих интересах и не учитываете потребности партнера, это может поставить ваши отношения под угрозу. Взаимодействие в паре предполагает, что оба партнера должны слышать друг друга и готовы идти на компромиссы. В противном случае ваш партнер может устать от постоянного обслуживания только ваших интересов и решить уйти. Если вы хотите изменить своего партнера, чтобы он стал идеальным, стоит быть осторожным. После просмотра фильмов или посещения вебинаров, где рассказывают о том, каким должен быть безупречный партнер, вы можете решить "усовершенствовать" свою вторую половину. Однако это может привести к значительным разочарованиям. Важно понимать, что вы не имеете права заставлять другого человека меняться или пытаться подстраивать его под свои представления об идеале. Представьте лишь на мгновение, как бы вы чувствовали себя, если бы вас пытались изменить в соответствии с чужими требованиями.

Напомним, ранее психологи назвали маркеры, чтобы распознать абьюзивные отношения со стороны женщины.

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