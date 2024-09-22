ТОП-5 незначних вчинків, які знищують шлюб швидше, ніж ви думаєте

У відносинах немає дрібниць – будь-яка помилка може мати руйнівні наслідки для шлюбу.

Експерти з психології визначили п'ять основних факторів, які можуть спричинити швидке розлучення. Про це пише ТСН.

Які вчинки партнерів у відносинах можуть стати причиною розставання

Ви постійно критикуєте свого партнера. Проте ніхто не зобов'язаний відповідати вашим очікуванням, навіть якщо це ваша друга половина. Важливо вміти цінувати ті речі, які приносить вам ваші стосунки. Слід навчитися приймати людину поруч із собою, не зосереджуючись на тому, що вона не відповідає вашим ідеалам. Ваші вимоги та погляди – це лише ваші власні переконання, і вони можуть не співпадати з внутрішнім світом іншої людини, навіть якщо ця людина – ваш партнер.

Ви досі не можете пробачити помилки, які ваш партнер допустив раніше, навіть якщо він робить усе можливе, щоб їх не повторювати. Якщо ваша друга половина намагається виправити свої вчинки та більше не робить того, що вас ранить, то варто вже давно її пробачити. Якщо ви неспроможні на це, то краще завершити стосунки негайно, ніж постійно згадувати минулі промахи як собі, так і партнеру. Такі стосунки не мають майбутнього, і ваш партнер, врешті-решт, піде, щоб уникнути безкінечних звинувачень і принижень.

Якщо ви або ваш партнер страждаєте на депресію, але не звертається за допомогою, це може бути помилкою. Якщо у вас є проблеми зі сном, відсутність апетиту, втрата радості, нестача енергії, почуття безнадії та нікчемності, це сигнал, що потрібно звернутися до фахівця. У моменти, коли ми відчуваємо себе погано, нас може дратувати те, що інші живуть без проблем. Тому, якщо у вас чи вашого партнера є ознаки депресії, варто негайно шукати підтримку у професіоналів, щоб не руйнувати гармонійні стосунки з рідними.

Ви ігноруєте прохання свого партнер а. Якщо ви стали в оборонну позицію, дієте виключно в своїх інтересах і не враховуєте потреби партнера, це може поставити ваші стосунки під загрозу. Взаємодія в парі передбачає, що обидва партнери мають чути одне одного і готові йти на компроміси. В іншому випадку ваш партнер може втомитися від постійного обслуговування лише ваших інтересів і вирішити піти.

а. Якщо ви стали в оборонну позицію, дієте виключно в своїх інтересах і не враховуєте потреби партнера, це може поставити ваші стосунки під загрозу. Взаємодія в парі передбачає, що обидва партнери мають чути одне одного і готові йти на компроміси. В іншому випадку ваш партнер може втомитися від постійного обслуговування лише ваших інтересів і вирішити піти. Якщо ви прагнете змінити свого партнера, щоб він став ідеальним, варто бути обережним. Після перегляду фільмів або відвідування вебінарів, де розповідають про те, яким має бути бездоганний партнер, ви можете вирішити "удосконалити" свою другу половину. Однак це може призвести до значних розчарувань. Важливо розуміти, що ви не маєте права змушувати іншу людину змінюватися чи намагатися підлаштовувати її під свої уявлення про ідеал. Уявіть лише на мить, як би ви почувалися, якби вас намагалися змінити відповідно до чужих вимог.

Нагадаємо, раніше психологи назвали маркери, щоб розпізнати аб'юзивні стосунки з боку жінки.

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