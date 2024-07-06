Только люди с IQ 130 или выше могут найти скрытую стрелу

Головоломки на поиск предмета – это сложные изображения, которые используют свет и разные узоры, чтобы обмануть человеческий разум. Эти изображения могут легко ввести в заблуждение.

Эта неразбериха возникает потому, что наша зрительная система не является идеальным отражением реальности. Наши глаза улавливают свет и передают сигналы в мозг, который затем обрабатывает эту информацию, сообщает Jagran Josh.

На рисунке ниже показана сцена лагеря, на которой нужно найти скрытую стрелку. Выполнить эту задачу нужно через 7 секунд.

Головоломка на поиск предмета. Источник: html.pdfcookie.com Головоломка на поиск предмета. Источник: html.pdfcookie.com

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Увеличьте изображение. Стрелка достаточно маленькая по сравнению с другими элементами, поэтому увеличение изображения поможет.

Выключите все отвлекающие факторы. Обычно головоломки поиска и поиска требуют нашего полного внимания.

Если вы не смогли его найти, не беспокойтесь. Иногда даже лучшим мастерам пазлов не удается сделать это сразу. Вот решение.

Головоломка на поиск предмета. Источник: html.pdfcookie.com Головоломка на поиск предмета. Источник: html.pdfcookie.com

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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