Только люди с хорошим зрением могут найти букву B за 5 секунд: оптическая иллюзия для внимательных

Оптические иллюзии – это сногсшибательные образы, которые бросают вызов восприятию и проверяют навыки наблюдения. Эти задачи помогают учёным понять, как человеческий мозг обрабатывает визуальную информацию.

Оптические иллюзии могут улучшить когнитивные способности и стимулировать мозг мыслить творчески. Регулярное выполнение этих задач помогает улучшить память и отточить навыки решения проблем, сообщает Jagran Josh.

На приведенном изображении изображена сетка из букв R. Хотя все буквы выглядят схожими, одна из них отличается, – эта другая буква – В.

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Можете ли вы найти букву B за 5 секунд? Эта задача проверит наблюдательность. Люди с самыми острыми визуальными навыками могут найти B быстрее других.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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