Только гении могут решить эту математическую головоломку за 10 секунд
Головоломки проверяют критическое мышление и навыки решения проблем, побуждая решить проблему. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения концентрации.
Регулярное выполнение таких задач помогает улучшить навыки решения проблем, а также обеспечивает здоровую тренировку для мозга, сообщает Jagran Josh. На изображении математическая головоломка представлена в форме уравнения.
Задание – найти значение последней строки в течение 10 секунд.
Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.
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Тем, кто не смог найти значения уравнения, нужно регулярно практиковать такие задачи. Просмотрите следующее решение:
A+A+A=39, или А=13
B + B – A = 25, или 2 B = 25 + A
2B = 38
B = 19
Для третьего уравнения нужно найти значение C
6 + C + B = 50
6 + 19 = 50 – С
C = 50 – 25
C=25
Поэтому A+B+C=13+19+25=57
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