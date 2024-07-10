Техника "лимон", которая поможет в стрессовых ситуациях
Хотеть есть при стрессе – это нормально.
Так мы стараемся снять с себя стресс, потому что знаем, что это срабатывает.
Сегодня подруга написала, что не вывезла и купила багет и сорвала его. Все нормы.
Начиная есть мы переключаем нашу симпатическую нервную систему (стресс-адреналин) на парасимпатическую (расслабление и покой) – это нормально.
Как еще можно сделать это переключение? Не едой.
В момент эмоционального напряжения и потери контроля выполните технику "Лимон".
Садитесь удобно, положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза.
Теперь вообразите, что в вашей правой руке лежит лимон.
Начните медленно его сжимать, представляя, как выжимается весь сок.
Как только "лимон выжат", расслабьте руку.
Теперь повторите то же самое с левой рукой.