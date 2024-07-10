Техника 'лимон', которая поможет в стрессовых ситуациях

Хотеть есть при стрессе – это нормально.

Так мы стараемся снять с себя стресс, потому что знаем, что это срабатывает.

Сегодня подруга написала, что не вывезла и купила багет и сорвала его. Все нормы.

Начиная есть мы переключаем нашу симпатическую нервную систему (стресс-адреналин) на парасимпатическую (расслабление и покой) – это нормально.

Как еще можно сделать это переключение? Не едой.

В момент эмоционального напряжения и потери контроля выполните технику "Лимон".

Садитесь удобно, положите руки на колени ладонями вверх и закройте глаза.

Теперь вообразите, что в вашей правой руке лежит лимон.

Начните медленно его сжимать, представляя, как выжимается весь сок.

Как только "лимон выжат", расслабьте руку.

Теперь повторите то же самое с левой рукой.