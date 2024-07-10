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Техніка "лимон", яка допоможе в стресових ситуаціях
Хотіти їсти при стресі - це нормально.
Так ми намагаємося зняти з себе стрес, бо знаємо що це спрацьовує.
Сьогодні подруга написала, що не вивезла і купила багет і злопала його. Все норм.
Починаючи їсти ми переключаємо нашу симпатичну нервову систему ( стрес- адреналін) на парасимпатичну ( розслаблення і спокій) - це нормально.
Як ще можна зробити це переключення? Не їжею.
В момент емоційного напруження і втрати контролю виконайте Техніку "Лимон".
Сідайте зручно, покладіть руки на коліна долонями вгору і закрийте очі.
Тепер уявіть, що у вашій правій руці лежить лимон.
Почніть повільно його стискати, уявляючи, як "вичавлюється" весь сік.
Як тільки "лимон вичавлений", розслабте руку.
Тепер повторіть те саме з лівою рукою.