Такое происходит раз в 10 тысяч лет: земляне станут свидетелями одного из самых редких космических событий

Гигантский астероид 99942 Апофис пролетит мимо Земли. Его масса составляет около 20 млн. тонн. В 2004 году, когда Апофис впервые был обнаружен, его классифицировали по Туринской шкале опасности столкновения на 2 уровень.

Эта шкала оценивает вероятность столкновения с Землей, где 0 означает практически нулевую вероятность, а 10 – неизбежное столкновение с катастрофическими последствиями, пишет IFLScience. Второй уровень, хоть и низкий, он предоставляется объектам, которые пролетают "близко, но не очень необычно" к Земле, и нуждаются в пристальном внимании астрономов.

Однако после дальнейших наблюдений в декабре того же года уровень опасности Апофиса повысили до 4 из-за 1,6-процентной вероятности столкновения с Землей в 2029 году.

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"Близкое прохождение, требующее внимания астрономов", – объясняет NASA о 4 уровне. - "Текущие расчеты дают 1% или более вероятности столкновения, способного опустошить целый регион. Вероятно, новые телескопические наблюдения приведут к снижению уровня до 0. Однако, если до столкновения останется менее 10 лет, это заслуживает внимания общественности и государственных структур". .

За годы поиска и мониторинга околоземных объектов (NEO) ни один из них не достиг четвертого уровня опасности. Из-за угрозы для Земли, астероид назвали в честь египетского бога тьмы и разрушения – Апофиса. Последующие наблюдения исключили столкновения в 2029, 2036 и 2068 годах, хотя пролеты и будут очень близки.

"Столкновение в 2068 году уже невозможно", - говорит об астероиде Давиде Фарноккие из Центра изучения околоземных объектов NASA, - "и наши расчеты не показывают никакой вероятности столкновения в течение следующих 100 лет".

Тем не менее, пролет 2029 года будет особенно близок: астероид приблизится к Земле на расстояние 32 000 километров (20 000 миль), что ближе, чем некоторые из наших спутников. Его можно будет увидеть невооруженным глазом из восточного полушария. Европейское космическое агентство (ESA) назвало это событие "одним из самых редких космических событий в нашей жизни".

Это событие редко из-за значительных размеров астероида (средний диаметр 375 метров) и его близости к Земле.

"Пролет 2029 года – невероятно редкое событие", – объясняет ESA. "Сравнивая ударные кратеры Солнечной системы с размерами и орбитами всех известных астероидов, ученые считают, что такой крупный астероид, как Апофис, приближается к Земле только раз в 5000-10000 лет".

Во время пролета NASA планирует исследовать астероид с помощью OSIRIS-APEX, являющейся модифицированной версией астероидного зонда OSIRIS-REx.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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