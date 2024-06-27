Таке стається раз на 10 тисяч років: земляни стануть свідками однієї з найрідкісніших космічних подій

Велетенський астероїд 99942 Апофіс пролетить повз Землю. Його маса складає близько 20 млн тонн. У 2004 році, коли Апофіс вперше виявили, його класифікували за Турінською шкалою небезпеки зіткнення на 2 рівень.

Ця шкала оцінює ймовірність зіткнення з Землею, де 0 означає практично нульову ймовірність, а 10 - неминуче зіткнення з катастрофічними наслідками, пише IFLScience. Другий рівень, хоч і низький, він надається об'єктам, які пролітають "близько, але не дуже незвично" до Землі, і потребують пильної уваги астрономів.

Проте, після подальших спостережень у грудні того ж року, рівень небезпеки Апофіса підвищили до 4 через 1,6-відсоткову ймовірність зіткнення з Землею у 2029 році.

Вас також зацікавить: До Землі летить "астероїд-вбивця" розміром у три футбольні поля

"Близьке проходження, яке потребує уваги астрономів", - пояснює NASA про 4 рівень. - "Поточні розрахунки дають 1% або більше ймовірності зіткнення, здатного спустошити цілий регіон. Ймовірно, що нові телескопічні спостереження призведуть до зниження рівня до 0. Проте, якщо до зіткнення залишиться менш як 10 років, це заслуговує на увагу громадськості та державних структур".

За роки пошуку та моніторингу навколоземних об'єктів (NEO) жоден з них не сягав четвертого рівня небезпеки. Через загрозу для Землі, астероїд назвали на честь єгипетського бога темряви та руйнування - Апофіса. Подальші спостереження виключили зіткнення у 2029, 2036 та 2068 роках, хоча прольоти й будуть дуже близькими.

"Зіткнення у 2068 році вже неможливе", - говорить про астероїд Давіде Фарноккіа з Центру вивчення навколоземних об'єктів NASA, - "і наші розрахунки не показують жодної ймовірності зіткнення протягом наступних 100 років".

Проте, проліт 2029 року буде особливо близьким: астероїд наблизиться до Землі на відстань 32 000 кілометрів (20 000 миль), що ближче, ніж деякі з наших супутників. Його можна буде побачити неозброєним оком з східної півкулі. Європейське космічне агентство (ESA) назвало цю подію "однією з найрідкісніших космічних подій у нашому житті".

Ця подія рідкісна через значні розміри астероїда (середній діаметр 375 метрів) та його близькість до Землі.

"Проліт 2029 року - неймовірно рідкісна подія", - пояснює ESA. "Порівнюючи ударні кратери Сонячної системи з розмірами та орбітами всіх відомих астероїдів, вчені вважають, що такий великий астероїд, як Апофіс, наближається до Землі лише раз на 5000-10 000 років".

Під час прольоту NASA планує дослідити астероїд за допомогою місії OSIRIS-APEX, що є модифікованою версією астероїдного зонда OSIRIS-REx.

Раніше науковці припустили, що астероїди можуть містити невідомі елементи з-поза Періодичної таблиці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!