Озеро Рупкунд, расположенное в индийском штате Уттаракханд на границе с Непалом, продолжает оставаться загадкой для исследователей с момента открытия лесничим. Среди заснеженных вершин Гималаев лежат сотни человеческих скелетов, происхождение которых до сих пор остается неизвестным.

Ежегодно в течение одного месяца на высоте около 5 000 метров разворачиваются жуткие сцены. Когда холодные воды озера начинают таять, открывая содержимое, можно увидеть кости. Температура повышается, снег тает и становятся видимыми человеческие останки, о чем сообщает The Sun.

Исследователи считают, что здесь хранится около 500 человеческих останков. Они до сих пор пытаются выяснить, как эти тела оказались в этой ледяной, непригодной для жизни части Южной Азии. Таинственность гималайского озера усугубляется суровыми условиями, заставляющими туристов тратить пять дней на преодоление пути к нему. Ученые предполагают, что рядом с озером могут быть еще не обнаружены тела из-за сложности путешествий.

Читайте также: На стенах 12-тысячелетних храмов в разных уголках мира обнаруживают современный аксессуар

Одна из известных теорий утверждает, что жуткие сцены, впервые замеченные британским рейнджером в 1942 году, являются следствием паломнической трагедии. Вероятно, эти останки принадлежат паломникам, поскольку впечатляющее озеро является частью маршрута Нанда Дэви Радж Джат, который до сих пор проходят последователи политеистической религии, путешествуя по этому зловещему месту.

Согласно индийской мифологии, король Джасдхавал из Каннауджа привел своих танцовщиц и беременную жену в Рупкунд, чтобы посетить святилище Нанда Дэви, храм, которому около тысячи лет. Группа якобы попала в сильный шторм и жестокий град, что привело к их гибели у озера, где они постепенно превратились в скелеты.

Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun

Существуют также другие гипотезы, предполагающие, что погибшие были местными жителями, возвращавшимися с войны или нападавшими на японцев. Однако ученые не подтвердили эту версию после анализа ДНК 37 зловещих скелетов. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что большинство из них умерло примерно 1000 лет назад, но не обязательно одновременно.

Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun

К удивлению, было обнаружено, что некоторые из этих людей могли умереть еще в 19 веке. Разногласия во времени свидетельствуют о том, что это, возможно, не была масштабная катастрофа, а серия загадочных смертей, происходивших на протяжении веков.

Еще один интересный факт состоит в том, что большинство их ДНК имеет происхождение из региона Средиземного моря, находящегося в тысячах милях от гор Индии.

"Это может быть еще большей загадкой, чем мы думали ранее. Это поражает, поскольку тип предков, который мы обнаружили у примерно трети людей, очень необычен для этой части света", – отмечает генетик из Гарварда Дэвид Райх. Он объяснил, что останки могли быть разбросаны по всему району и со временем попасть в озеро из-за оползней.

Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun Тайны Гималаев: возле озеро на высоте 5000 метров нашли сотни человеческих скелетов (фото). Источник: The Sun

Кэтлин Моррисон с факультета антропологии Университета Пенсильвании объясняет, что греческое королевство существовало на Индийском субконтиненте около 200 лет, начиная с 180 до нашей эры. Она отмечает, что наличие неизвестной группы средиземноморских европейцев не является значительным открытием: "Возможно, их собрали там, потому что местные жители сбросили их в озеро. Когда видите много человеческих скелетов, это обычно кладбище", – комментирует ученая.

Ранее мы рассказывали, что в Китае раскопали гробницу пары, которая занимает более 1600 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!