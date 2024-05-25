Тайна выживания: как воспитание детей помогло людям пережить неандертальцев

Когда-то на Земле люди и неандертальцы жили бок о бок, но около 40 тысяч лет назад последние исчезли, сообщает DailyMail.

Среди причин вымирания неандертальцев ученые называют инбридинг, изменение климата и ожесточенные столкновения с людьми. Теперь же в этот список добавилась еще одна причина.

Новое исследование на основе анализа древних зубов показало, что люди уделяли больше времени уходу за своими детьми, тогда как неандертальским детям приходилось взрослеть быстрее. Авторы исследования предполагают, что это могло стать одной из причин исчезновения неандертальцев.

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Данные показали, что дети неандертальцев, жившие между 400 тысячами и 40 тысячами лет назад, а также дети людей из эпохи верхнего палеолита (между 50 тысячами и 12 тысячами лет назад) переживали одинаковый уровень стресса. Однако этот стресс происходил на разных этапах их развития.

Команда ученых из Тюбингенского университета в Германии считает, что эти результаты отражают отличия в уходе за детьми.

В ходе исследования была проанализирована эмаль 423 зубов неандертальцев и 444 зубов людей из верхнего палеолита.

Эксперты отмечают, что горизонтальные бороздки на более тонкой эмали зубов указывают на стресс в раннем возрасте, который может быть вызван болезнями, инфекциями, недоеданием, дефицитом питательных веществ и травмами.

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В общем, количество таких бороздок на зубах детей и неандертальцев было примерно одинаковым. Однако дефекты эмали у разных видов возникали на разных стадиях развития. У людей верхнего палеолита дефекты появлялись в возрасте от 1 до 3 лет, когда обычно происходит отлучение от груди.

У неандертальцев дефекты возникали в период после отлучения от груди. Возможно, в это время дети неандертальцев чаще страдали недоеданием.

У человеческих детей палеолита стресс мог быть вызван увеличением энергетических потребностей. Однако их родители, вероятно, смогли уменьшить стресс благодаря длительному уходу и предоставлению доступа к пище.

Эта стратегия воспитания детей, очевидно, не использовалась неандертальцами, что в конечном счете способствовало долгосрочному превосходству выживания людей.

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