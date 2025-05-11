Тайна темных веков: кем были Морские народы, стершие цивилизации

На протяжении многих веков ученые пытались выяснить причины внезапного упадка великих цивилизаций Восточного Средиземноморья во время позднебронзового периода, приходящегося примерно на 1200–1100 годы до нашей эры. Одной из ведущих гипотез остается вторжение так называемых Морских народов.

Об этом сообщает изданиеIFLScience. Одно из немногих аутентичных исторических доказательств оставили древние египтяне. В храмовом комплексе Рамзеса III в Мединет-Хабу сохранился рельеф, изображающий морское сражение, которое, вероятно, произошло около 1175 до н.э.

На изображении видно, как египетские воины с лугами противостоят нашествию нападающих. Сопроводительная надпись идентифицирует агрессоров как пелелесетов, шекелешей, текелей, дениенов и вешешей – племена, которые, по предположениям, могли проходить с территорий современных Сицилии, Сардинии, Кипра и Анатолии.

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Как отмечается в древнеегипетских источниках, к появлению в Египте морские народы уже разрушили несколько мощных городов, в частности Хатти, Коде, Кархемиша, Арзава и Алашия. В текстах отмечается, что "ни одна страна не смогла противостоять их оружию", что указывает на серию разрушительных походов и побед.

Дополнительное подтверждение этому дает клинописная табличка, найденная на территории современной Сирии. В ней говорится о разграблении Угарита – некогда развитого и богатого города бронзового века – теми же Морскими народами. Анализ артефактов с помощью радиоуглеродного метода свидетельствует, что события произошли примерно в 1190 году до н.э.

Часть историков рассматривает эту последовательность событий как подтверждение того, что захватчики сначала прошли по территории Ближнего Востока, а уже потом двинулись на Египет. Согласно последующим источникам, часть этих народов поселилась в Филистии, где они стали известны под именем филистимлян. Хотя египтяне сумели дать отпор, некоторые исследователи полагают, что это вторжение существенно ослабило Новое царство, что впоследствии привело к его упадку примерно через сто лет.

При всей собранной информации, подлинное происхождение Морских народов и их этническая принадлежность остаются загадкой. Они не оставили после себя письменных источников или характерной материальной культуры, что затрудняет отделение исторических фактов от легенд.

Нехватка прямых доказательств заставила часть исследователей усомниться в том, действительно ли Морские народы стали главной причиной краха древних цивилизаций, или их образ был намеренно создан правителями, в частности Рамзесом III, которые стремились увековечить собственную славу и укрепить авторитет.

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