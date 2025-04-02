Тайна древних египтян раскрыта: ученые воссоздали метод раскалывания гранита без металлических инструментов

Древний Египет слыл многочисленными технологическими и художественными достижениями, среди которых строительство огромных пирамид и храмов, изобретение системы письма иероглифами, а также достижения в астрономии, медицине и других науках. Одной из самых обсуждаемых тем является обработка камня египтянами.

Особое внимание привлекает вопрос, как древние мастера могли обрабатывать и сверлить жесткий гранит, ведь этот материал намного сложнее в обработке по сравнению с мягкими породами, такими как известняк или песчаник. Об этом сообщает издание Ancient Origins.

Согласно наиболее распространённой версии, археологи считают, что для обработки гранита использовали медные, бронзовые и деревянные инструменты, которые используются и сегодня египетскими каменщиками. Однако существуют и другие теории, предполагающие, что для этого могли быть применены более усовершенствованные технологии, которые до сих пор не раскрыты. Однако все большее число исследователей считают, что примитивные инструменты, которыми пользовались египтяне, были вполне достаточными для обработки гранита.

Читайте также: Ученые обнаружили в Месопотамии гробницу с останками подростков: чем интересна

Первые западные археологи, изучавшие Древний Египет в 19 веке, в большинстве своем были представителями высшего класса, не имея опыта в физическом труде. Они предположили, что люди того времени могли иметь доступ к более развитым инструментам и техникам, таким как краны и другие промышленные машины.

Впоследствии археологи исследовали работу современных египетских каменщиков и обнаружили, что они используют простые инструменты, например молотки, медные и бронзовые долота, а также деревянные клинья для разрезания гранита, как это делали еще во времена фараонов.

Сегодня считается, что египтяне использовали метод, при котором в трещину в камне вбивали деревянный клин и смачивают его водой. Вода расширялась, приводя к расширению трещины. Впоследствии клин убивали глубже, что в конечном счете позволяло расколоть камень на блоки. Подобный процесс происходит в природе из-за морозного отеска: вода в трещинах скал замерзает, расширяясь, что при повторном замерзании и таянии приводит к расширению трещин и расколу камня. Это же принцип использовали каменщики, как современные, так и древние, чтобы разрезать гранит вдоль уже имеющихся слабых зон.

Следовательно, способность находить способы преодоления трудностей является важным уроком, который человечество может извлечь из опыта древних египтян, майя, инков и многих других цивилизаций по всему миру, внесших большой вклад в наше общее культурное наследие.

Ранее мы рассказывали, что на территории Египта обнаружили гробницу фараона в возрасте 3600 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!