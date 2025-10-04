Тайна Днепра: археологи извлекли кошелек, пролежавший под водой более тысячи лет

На дне Днепра археологи встретили чрезвычайную находку – кошелек с монетами, возраст которых превышает тысячу лет.

Об этом в видео на YouTube рассказал автор проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов. "Это, друзья, монеты. И не казацкие деньги XVIII–XVI веков, а гораздо старше – им около тысячи лет. Это дирхемы Саманидов, которые обращались в X веке", – объяснил он.

По словам Акима, монеты хранились в кошельке и пролежали среди камней под водой более тысячелетия.

"Есть предположение сотрудников заповедника Хортица, что еще в X веке кто-то спрятал эти монеты в кошельке среди камней. Там они пролежали более тысячи лет, пока современные археологи не наткнулись на находку", – отметил Галимов.

Читайте также: Ученые раскрыли следы доисторического присутствия человека на территории Саудовской Аравии

Ценность артефакта состоит не только в его возрасте, но и в том, что он подтверждает значимость Хортицы и Великого Луга в исторических процессах.

"То, что эти монеты нашли именно здесь, свидетельствует: местность всегда являлась частью важного торгового маршрута. Мы помним о пути "из варяг в греки", и как раз в X веке он активно функционировал", – подчеркнул он.

"Представьте себе – эти монеты откопали буквально несколько недель назад. Это абсолютно свежая археологическая находка", – подчеркнул историк. Аким Галимов отмечает: Великий Луг до сих пор хранит множество нераскрытых тайн.

"Ученые говорят, что впереди нас ждут еще многочисленные открытия. Мы и дальше будем открывать страницы истории", – добавил он.

Ранее мы рассказывали, что на территории Израиля была обнаружена монета с изображением египетской царицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!