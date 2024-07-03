На территории Национального парка Йохо в Канаде ученые обнаружили окаменелость морского существа, возраст которого превышает 500 миллионов лет. Согласно информации Daily Mail, эта находка, которая оставалась незамеченной с 1983 года, заинтересовала исследователей своим необычным видом, напоминающим инопланетянина.

Ученые из Королевского музея Онтарио установили, что существо, названное entothyreos synnaustrus или лопоподий, принадлежит к группе животных с короткими корявыми ногами и длинным телом. Отличительной особенностью этого существа является 11 уникальных придатков-лобоподов, шипы на спине и перьевые структуры в передней части тела.

Лобоподий имеет длину около пяти сантиметров. Одна часть его лобоподов была стройной и длинной, а другая часть – конусообразной и крепкой. Тело существа было покрыто несколькими рядами колючек разной формы и размера.

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Это существо, вероятно, появилось во время Кембрийского взрыва – периода, когда около 530 миллионов лет назад разнообразие живых организмов резко возросло. В это время на морском дне появилось больше пригодного для жизни пространства, что способствовало развитию и разнообразию морских животных.

Открытие этого необычного существа может помочь понять эволюционные процессы того времени, в частности, развитие экзоскелета у морских животных. Находка лобоподия может свидетельствовать о начальных этапах эволюции твердой наружной оболочки у некоторых видов.

Таинственный ''морской пришелец'': ученые обнаружили необычные останки существа, которому более 500 млн лет. Источник: Journal of Systematic Palaeontology Таинственный ''морской пришелец'': ученые обнаружили необычные останки существа, которому более 500 млн лет. Источник: Journal of Systematic Palaeontology

Это открытие является частью более масштабного исследования окаменелостей, найденных в Национальном парке Йохо. С момента обнаружения этого "кладбища" морских существ исследователи идентифицировали уже 50 новых видов, что значительно расширяет наше понимание биоразнообразия древних океанов.

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