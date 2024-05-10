Сверхмощная магнитная буря силой в 8 баллов ударит по Земле уже завтра: как защититься

В субботу, 11 мая, прогнозируется геомагнитный шторм, достигший красного уровня опасности. Он растянется на двое суток. Стихнут магнитные бури только 14 мая.

Сервис Meteoagent предупреждает, что 11 и 12 мая по Земле будет бить магнитная буря силой в восемь баллов (К-индекс 9 – максимальный). 13 мая геошторм снизится до 4 баллов.

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Магнитные бури: календарь

Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com

Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com Магнитные бури в мае. Источник: meteoagent.com

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут оказывать влияние на самочувствие людей. Их симптомы могут включать головные боли, головокружение, усталость, раздражительность, нарушения сна и другие.

Что происходит с человеком во время магнитных бурь?

Во время магнитных бурь изменяется электромагнитное поле Земли, которое может оказывать влияние на биоритмы человека и работу его организмов. Это может приводить к нарушению работы сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем, а также к обострению хронических заболеваний.

Что пить, чтобы облегчить симптомы магнитных бурь?

В период мощных штормов лучше пить чистую воду без газа, ведь она помогает выводить из организма токсины и улучшает общее самочувствие. Ромашковый, мятный, мелиссовый и зеленый чай оказывают успокаивающий эффект и помогают при головной боли и бессоннице. Фруктовые и овощные соки богаты витаминами и минералами, которые необходимы для поддержания иммунитета. Морс из клюквы, брусники или черники имеет общеукрепляющий эффект и помогает при повышенном давлении.

Что делать, чтобы не чувствовать магнитные бури?

Соблюдать режим дня: спать достаточно, ложиться и просыпаться в одно и то же время.

Правильно питаться: употреблять больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и рыбы.

Пить много воды: не менее 1,5 литра воды в день.

Избегать стрессов: заниматься йогой, медитацией, дыхательными упражнениями.

Регулярно заниматься спортом: физические упражнения помогают улучшить кровообращение и повысить устойчивость организма к магнитным бурям.

Отказаться от вредных привычек: не курить и не употреблять алкоголь.

Как пережить магнитные бури?

Если вы чувствуете симптомы магнитных бурь, обратитесь к врачу. Примите контрастный душ. Сделайте зарядку или прогуляйтесь на открытом воздухе. Проветрите помещение. Примите успокаивающую ванночку. Выпейте чашечку травяного чая. Сделайте компресс на голову. Примите обезболивающий препарат, если это необходимо.

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