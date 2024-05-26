Старую зубную пасту выбрасывать не стоит: десять практических применений

Зубная паста – это не просто средство для гигиены полости рта. Ее можно использовать для решения многих бытовых проблем.

Эксперты предлагают узнать о 10 неожиданных лайфхаках, которые помогут вам утилизировать старую зубную ремню с пользой.

1. Снизьте кислотность почвы:

Добавьте немного зубной пасты в литр воды и перемешайте. Полейте этой смесью комнатные растения, чтобы нейтрализовать кислотность почвы. Повторяйте процедуру раз в месяц.

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2. Отполируйте металлические горшки:

Нанесите немного белой зубной пасты на мягкую ткань. Натрите горшки до блеска.

3. Отпугивайте паразитов:

Нарисуйте круг зубной пастой вокруг ваших растений. Это поможет отпугивать насекомых и вредителей.

4. Лечите укусы насекомых:

Нанесите зубную пасту на место укуса, чтобы снять зуд и отек.

5. Очистите вазы и кувшины:

Натрите вазы и кувшины зубной пастой, чтобы удалить известковый налет и грязь.

6. Очистите раковину в ванной комнате:

Нанесите столовую ложку зубной пасты на раковину и потрите губкой. Промойте водой.

7. Вымойте унитаз:

Нанесите зубную пасту на унитаз, потрите кистью, оставьте на 10 минут и очистите.

8. Помойте зеркало в ванной:

Нанесите немного зубной пасты на влажную тряпку и протрите зеркало.

9. Отбелите обувь:

Нанесите зубную пасту на губку или тряпку и потрите обувь.

10. Чистый экран мобильного телефона:

Нанесите немного зубной пасты на мокрую тряпку и протрите экран телефона.

Вы можете использовать белую или гелевую зубную пасту для большинства этих лайфхаков.

Предлагаем узнать, как легко оздоровить комнатные растения с помощью зубной пасты.

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