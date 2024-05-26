Стару зубну пасту викидати не варто: десять практичних застосувань

Зубна паста - це не просто засіб для гігієни ротової порожнини. Її можна використовувати для розв'язання багатьох побутових проблем.

Експерти пропонують дізнатися про 10 несподіваних лайфхаків, які допоможуть вам утилізувати стару зубну пасу з користю.

1. Знизьте кислотність ґрунту:

Додайте трохи зубної пасти в літр води й перемішайте. Полийте цією сумішшю кімнатні рослини, щоб нейтралізувати кислотність ґрунту. Повторюйте процедуру раз на місяць.

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2. Відполіруйте металеві горщики:

Нанесіть трохи білої зубної пасти на м'яку тканину. Натріть горщики до блиску.

3. Відлякуйте паразитів:

Намалюйте коло зубною пастою навколо ваших рослин. Це допоможе відлякувати комах і шкідників.

4. Лікуйте укуси комах:

Нанесіть зубну пасту на місце укусу, щоб зняти свербіж і набряк.

5. Очистьте вази та глечики:

Натріть вази та глечики зубною пастою, щоб видалити вапняний наліт і бруд.

6. Очистьте раковину у ванній кімнаті:

Нанесіть столову ложку зубної пасти на раковину і потріть губкою. Промийте водою.

7. Вимийте унітаз:

Нанесіть зубну пасту на унітаз, потріть щіткою, залиште на 10 хвилин і очистьте.

8. Помийте дзеркало у ванній:

Нанесіть трохи зубної пасти на вологу ганчірку і протріть дзеркало.

9. Відбіліть взуття:

Нанесіть зубну пасту на губку або ганчірку і потріть взуття.

10. Чистий екран мобільного телефону:

Нанесіть трохи зубної пасти на вологу ганчірку і протріть екран телефону.

Ви можете використовувати білу або гелеву зубну пасту для більшості цих лайфхаків.

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