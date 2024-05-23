Стала жертвой кровавой расправы: в Англии обнаружили 2000-летний скелет молодой девушки (фото)
Археологи обнаружили ужасные доказательства ритуального убийства женщины, жившей более 2000 лет назад в Дорсете, Англия. Ее скелет, найденный во время раскопок в 2010 году, свидетельствует о жизни, омраченной тяжелым трудом, травмами и насильственной смертью.
Исследования костей женщины, которой было около 20 лет к моменту смерти, показали признаки дегенерации позвоночника и хорошо развитые мышцы, что свидетельствует о тяжелой физической работе в течение длительного периода времени. Изотопный анализ ее зубов также дал основания полагать, что она, вероятно, не родилась в деревне, где умерла, а приехала из другого места, возможно, с юга Англии или из другой части Европы.
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Жестокая смерть
Незадолго до смерти женщина получила перелом ребра, частично выросший. Однако роковой стала рана на ее шее, которая не имела признаков заживления. Эта травма, вероятно, и послужила причиной ее смерти.
Необычное погребение
Погребение женщины также было нетипичным. Ее нашли лицом вниз на дне ямы, покрытой костями животных, главным образом лошадей и коров. Эта искусственная платформа из костей, по мнению исследователей, может служить свидетельством ритуального убийства.
Редкое свидетельство жестокой практики
Человеческие жертвоприношения в британском железном веке упоминаются в исторических источниках, но физические доказательства подобных ритуалов встречаются редко. Этот случай может быть одним из немногих сохранившихся свидетельств жестокой практики, существовавшей в то время.
"За каждым древним захоронением, которое мы находим, стоит чья-то история, ожидающая рассказа", — говорит Мартин Смит, судебный антрополог из Борнмутского университета. Этот трагический случай дает нам уникальную возможность заглянуть в жизнь и смерть женщины, жившей более 2000 лет назад, и узнать о жестоких практиках того времени.
Напомним, ученые узнали, как египетская правительница Нефертити очаровывала всех своей красотой.
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