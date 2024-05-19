Специалисты подсказали как сохранить огурцы хрустящими и свежими как можно дольше

Огурцы лучшие по вкусу, когда они чрезвычайно хрустящие и свежие. Однако после нарезания они довольно быстро смягчаются и теряют хруст.

Специалисты советуют завернуть их в пластик или пчелиный воск, чтобы оградить от потери влаги. Герметичный контейнер сохраняет свежесть около недели, сообщает Express.co.uk.

Огурцы особенно чувствительны к этилену, выделяемому соседними фруктами или овощами, поэтому упаковка служит защитным барьером. Для оптимального сохранения огурца закройте завернутый огурец в пакет на молнии и поместите его в дверцу холодильника.

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Бумажное полотенце так же хорошо впитывает поверхностную влагу. Хотя холодильник обеспечивает более прохладную среду, огурцы остаются нежными, поэтому не храните их в задней части холодильника, где чрезмерный холод может привести к замерзанию.

Также не кладите их на дно ящика контейнера для хрустящей пищи, поскольку это может привести к смягчению.

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