Спасите ваши растения: эффективные народные средства для борьбы с белокрылкой

Многие знакомы с таким насекомым как белокрылка, которая является врагом многих культур - от огурцов и помидоров до салатов и декоративных растений. Этот вредитель особенно опасен для капусты. Маленькие бабочки, живущие колониями, питаются соками растений и могут полностью уничтожить урожай за несколько недель.

Самки белокрылки откладывают яйца на нижней стороне листьев, и за свою жизнь могут дать до 130 яиц. Вылупляясь, личинки также питаются соками растения. Вредители не только портят внешний вид растения, но и высасывают из него все питательные вещества и замедляют процесс фотосинтеза. Кроме того, бабочки могут переносить возбудителей болезней. Идеальными условиями для размножения насекомых является температура до 24°C, а при падении температуры ниже +10°C они погибают. Об этом пишет команда UAportal.

Появление и распространение белокрылки часто связано с высокой температурой и влажностью. Это насекомое чаще встречается в закрытых помещениях, чем на улице, особенно в сгущенных насаждениях из-за плохой циркуляции воздуха и слабого иммунитета растений, который часто является результатом неправильного полива.

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Традиционные способы противодействия белокрылке:

Безопасный для капусты ручной сбор вредителей.

Личинки можно эффективно смывать струей воды из садового шланга.

Использование насекомых, поедающих белокрылки, таких как божьи коровки или энкарзии, поможет в борьбе с вредителем.

Применение защитных сеток с малыми ячейками помогает препятствовать доступу бабочек к растениям.

Народные средства борьбы с белокрылкой

Отвар из древесной золы : залейте стакан золы тремя литрами кипятка и настаивайте в течение трех дней. Опрыскивают каждые 10 дней.

: залейте стакан золы тремя литрами кипятка и настаивайте в течение трех дней. Опрыскивают каждые 10 дней. Раствор нашатырного спирта: добавьте одну столовую ложку аммиака в ведро воды. Применяйте не чаще раза в месяц.

добавьте одну столовую ложку аммиака в ведро воды. Применяйте не чаще раза в месяц. Уксусный раствор : до 10 л воды добавьте 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. Обрабатывайте еженедельно.

: до 10 л воды добавьте 50 мл яблочного уксуса и 30 г мыльной стружки. Обрабатывайте еженедельно. Луково-чесночный настой : измельчите 100 г стрелок, настаивайте в закрытой посуде неделю, разводите в 5 л воды и опрыскивайте каждые две недели.

: измельчите 100 г стрелок, настаивайте в закрытой посуде неделю, разводите в 5 л воды и опрыскивайте каждые две недели. Табачный раствор : растворите два стакана табака в литре воды. Для профилактики растения опрыскивают раз в две недели, для лечения – ежедневно в течение трех дней.

: растворите два стакана табака в литре воды. Для профилактики растения опрыскивают раз в две недели, для лечения – ежедневно в течение трех дней. Раствор хозяйственного мыла : растворяйте мыло в воде в соотношении 1:6. Опрыскивают раз в 10 дней, нанося на нижнюю сторону листьев.

: растворяйте мыло в воде в соотношении 1:6. Опрыскивают раз в 10 дней, нанося на нижнюю сторону листьев. Раствор из моющего средства, соды и йода: в литр теплой воды добавьте две ст. л моющего средства, шесть ст. л соды и две ч. л йода, долейте до 10 л воды и опрыскайте растения.

Народные методы эффективны для небольших площадей, а при масштабных поражениях рекомендуется применять химические средства борьбы с белокрылкой.

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