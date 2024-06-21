Спасет даже орхидею, которая умирает: нужно лишь 20 г популярной специи

Вы заметили, что некогда пышно цветущая орхидея начала увядать? Ее листья пожелтели, а цветы осыпались? Не теряйте времени, ведь реанимировать растение нужно как можно скорее.

В спасении орхидеи вам поможет одна популярная специя. Ее понадобится всего 20 г, и ваша любимица снова расцветет и распустит сочные зеленые листья. Об этом рассказывает команда UAportal совместно с ТСН.

Очаровательные орхидеи завоевали сердца многих женщин благодаря своему экзотическому виду. Теперь эти прекрасные цветы, когда-то пришедшие к нам с юга, часто украшают подоконники наших домов. Иногда, несмотря на тщательный уход, орхидеи выглядят вяло, не цветут и вянут.

В таком случае вам пригодится домашний кондиционер для орхидеи, который быстро оживит растение и стимулирует его активный рост. Для этого используйте 20 г корицы, просто насыпая ее в горшок с цветком. Также можно воспользоваться палочкой корицы, вставив ее между мульчей.

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Эта популярная специя, часто используемая на кухне, обладает антигрибковыми свойствами. Благодаря этому корица способна защитить орхидею от многочисленных заболеваний и бактериальных инфекций. В результате растение оживет и быстро начнет выпускать новые бутоны. Эта доступная специя сочетает в себе функции подкормки и лекарства.

Корицу следует добавлять непосредственно в центр, откуда растут листья орхидеи. Также не забудьте добавить немного специи в мульчу и на корни. Для одного растения достаточно 20 г. После такой подкормки в течение 5 дней не поливайте цветок, иначе корица не сможет эффективно бороться с болезнями.

Для лечения и борьбы с вредителями используйте корицу раз в неделю. В качестве подкормки достаточно одного раза в три недели или даже реже. Вы также можете комбинировать это удобрение с другими средствами.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вырастить красивую орхидею в домашних условиях.

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