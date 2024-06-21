Врятує навіть орхідею, яка помирає: потрібно лише 20 г популярної спеції

Ви помітили, що колись пишно квітуча орхідея почала в'янути? Її листя пожовтіло, а квіти обсипалися? Не втрачайте часу, адже реанімувати рослину потрібно якомога швидше.

У порятунку орхідеї вам допоможе одна популярна спеція. Її знадобиться лише 20 г, і ваша улюблениця знову розквітне та розпустить соковите зелене листя. Про це розповідає команда UAportal спільно з ТСН.

Чарівні орхідеї завоювали серця багатьох жінок завдяки своєму екзотичному вигляду. Тепер ці прекрасні квіти, що колись прийшли до нас з півдня, часто прикрашають підвіконня наших осель. Іноді, незважаючи на ретельний догляд, орхідеї виглядають мляво, не квітнуть і в'януть.

У такому випадку вам стане в пригоді домашній кондиціонер для орхідеї, який швидко оживить рослину і стимулює її активний ріст. Для цього використовуйте 20 г кориці, просто насипаючи її в горщик з квіткою. Також можна скористатися паличкою кориці, вставивши її між мульчою.

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Ця популярна спеція, що часто використовується на кухні, має антигрибкові властивості. Завдяки цьому кориця здатна захистити орхідею від численних захворювань та бактеріальних інфекцій. В результаті рослина оживе і швидко почне випускати нові бутони. Ця доступна спеція поєднує в собі функції підживлення і ліків.

Корицю слід додавати безпосередньо в центр, звідки росте листя орхідеї. Також не забудьте додати трохи спеції до мульчі та на коріння. Для однієї рослини достатньо 20 г. Після такого підживлення протягом 5 днів не поливайте квітку, інакше кориця не зможе ефективно боротися з хворобами.

Для лікування та боротьби зі шкідниками використовуйте корицю раз на тиждень. Як підживлення достатньо одного разу на три тижні або навіть рідше. Ви також можете комбінувати це добриво з іншими засобами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виростити красиву орхідею в домашніх умовах.

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