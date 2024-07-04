Сочный куриный шашлык с беконом
Ингредиенты:
• Филе куриного бедра – 1 кг;
• Бекон – 600-700 г;
• Лук – 3 шт;
• Розмарин – 2 веточки;
• Соль – 1 ч.л;
• Перец черный молотый – ½ ч.л.
Приготовление:
1. Филе отбить. Лук нарезать пол кольцами, розмарин измельчить и добавить в мясо. Посолить, поперчить и мариновать 1 час.
2. На пищевую пленку выкладываем бекон и заворачиваем в него по 2 филе. С помощью плёнки формируем рулеты.
3. Готовые рулетики нанизываем на шампуры и аккуратно разрезаем как на видео.
4. Готовим на угле до золотистой корочки, примерно 20 мин.