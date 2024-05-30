Сочное филе на пергаменте: нежное и тающее во рту

Обычно мясо маринуют перед приготовлением. Но этот рецепт предполагает другой способ – приготовление на пергаменте. Мясо получается сочным, мягким, нежным и тает во рту.

Ингредиенты:

• Филе куриное;

• Соль;

• Перец;

• Чеснок сухой;

• Паприка.

Процесс приготовления:

1. Комок поместить в пакет – слайдер и отбить, для мягкости и сочности внутри.

2. С помощью бумажных полотенец забрать лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.

3. Специи смешать и осыпать ими комок.

4. Жарить на разогретой, застеленной нашим пергаментом сковороде. Так она остается чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки.

Готово.