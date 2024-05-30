Сочное филе на пергаменте: нежное и тающее во рту
Обычно мясо маринуют перед приготовлением. Но этот рецепт предполагает другой способ – приготовление на пергаменте. Мясо получается сочным, мягким, нежным и тает во рту.
Ингредиенты:
• Филе куриное;
• Соль;
• Перец;
• Чеснок сухой;
• Паприка.
Процесс приготовления:
1. Комок поместить в пакет – слайдер и отбить, для мягкости и сочности внутри.
2. С помощью бумажных полотенец забрать лишнюю влагу, для хрустящей корочки снаружи.
3. Специи смешать и осыпать ими комок.
4. Жарить на разогретой, застеленной нашим пергаментом сковороде. Так она остается чистой, а мясо не пригорит и не потеряет соки.
Готово.