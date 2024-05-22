Скроют второй подбородок: какие прически стилисты советуют полным женщинам (фото)

Идеальной будет та прическа, подходящая к форме лица и скрывающая его недостатки – второй подбородок, морщины, острые скулы и т.д. Стилисты советуют женщинам, особенно за 40, всегда совещаться с парикмахером. Профессионал подскажет, что выбрать именно для ваших волос.

Специалисты рассказали, какую прическу выбрать женщинам, имеющим полное лицо и чьи волосы с возрастом менее густые.

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1. Короткая стрижка боб – ее главное преимущество в том, что такая прическа подходит для любого мероприятия. Эта прическа "сбросит" годы и лишний вес и сделает свою обладательницу более привлекательной.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

Такую прическу следует выбирать женщинам с квадратной, овальной и круглой формами лица.

2. Кудри – если вам за 40 и вы имеете двойной подбородок или полное лицо, кудри это именно то, что вам нужно. Кудрявая прическа лучше подходит женщинам с ромбовидной, овальной и круглой формами лица.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

3. Длинные пряди – такая прическа лучше подходит женщинам с сердцевидным, квадратным и круглым лицом.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

4. Стрижка с челкой на бок – вы не только будете выглядеть современно, но одновременно сохраните весь образ простым. Эта прическа лучше подходит женщинам с овальным и круглым лицом.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

5. Короткая стрижка для женщин с тонкими волосами – этот короткий, но официальный и стильный образ прост в уходе, и он дает вам преимущество в вашей насыщенной жизни. Она лучше подходит женщинам с рыхлым лицом.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

6. Гладкий конский хвост – такая прическа уменьшит объем лица и продлит шею. Женщины с овальным и круглым лицом могут попробовать эту прическу, если они хотят иметь классический образ.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

7. Смешанные слои – эта прическа подразумевает стрижку таким образом, чтобы у вас были непрерывные слои разной длины. Некоторые из них короткие, а остальные подстрижены. Женщины с овальным и круглым лицом могут попробовать эту прическу, если они ищут модный образ и хотят попробовать многослойность.

Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com Зачіски для круглого повного обличчя. Источник: primewomen.com

Ранее стилисты назвали три лучшие прически для "зрелых красавиц".

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