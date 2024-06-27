Скорее всего купить в магазине: рецепт персикового джема за 20 минут
Мечтаете о душистом персиковом джеме, который будет напоминать о летних днях? Нет проблем! Этот рецепт невероятно прост, ведь вам понадобится всего два ингредиента и немного времени. Об этом пишет Shuba.
Ингредиенты:
- 1,1 кг персиков
- 500 г сахара
Приготовление:
- Вымойте персики, удалите косточки и нарежьте кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и варите персики в течение 20 минут.
- Снимите с огня и измельчите фрукты в блендере до пюреобразного состояния.
- Поверните кастрюлю с персиковым пюре на маленький огонь, доведите до кипения и варите еще 10 минут.
- Разложите готовый джем в сухие стерилизованные банки, закрутите стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном, заверните в старое одеяло и оставьте в сутки.
Ваш персиковый джем готов! Храните его в прохладном месте, а зимой наслаждайтесь им с тостами, блинами или просто так, с чашкой горячего чая.
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