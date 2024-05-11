Сколько времени можно хранить консервацию: хозяйки дали ответ

Срок хранения домашней консервации зависит от многих факторов, таких как вид консервации, способ приготовления и условия хранения. Если вы заметили какие-либо признаки несвежести консервации, есть ее не стоит. Об этом пишет Главред.

Вид консервации:

Варенье:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года, а некоторые виды (например, из яблок, айвы) – до 2-3 лет.

Компоты:

С косточками: до 6 месяцев.

Без косточек: до 1 года.

Соленья:

Огурцы, помидоры, кабачки: до 2-х лет.

Лечо: до 1 года.

Грибы: до 1 года.

Мясные и рыбные консервы:

До 2 лет.

Заготовки из круп и бобовых:

До 1 года.

Способ приготовления:

Стерилизованные: Сохраняются дольше (до 2-3 лет).

Сохраняются дольше (до 2-3 лет). Маринованные: До 1 года.

До 1 года. Залиты уксусом без стерилизации: До 6 месяцев.

Условия хранения:

Температура: от +2 до +18°C.

от +2 до +18°C. Влажность: Не более 75%.

Не более 75%. Освещение: Темное место.

Темное место. Плотно закрытая тара: банки, бутылки.

Рекомендации:

Используйте только свежие и качественные продукты.

Тщательно мойте и стерилизуйте банки и крышки.

Соблюдайте рецептуру и технологию приготовления.

Сохраняйте консервацию в прохладном, темном месте.

Регулярно проверяйте банки на наличие признаков порчи (вздутие крышек, помутнение рассола).

Не употребляйте в пищу просроченную или испорченную консервацию.

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Помните: соблюдение этих правил поможет сохранить вкусные и безопасные заготовки на долгий срок.

Дополнительные советы:

Для большей уверенности в качестве консервации можно использовать специальные вакуумные крышки.

Если вы не уверены, правильно ли вы приготовили консервацию, лучше ее не употреблять.

При первых признаках порчи (изменение цвета, запаха, вкуса) консервацию следует выбросить.

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