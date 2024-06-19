Сколько стоит оставить автомобиль на парковках аэропортов в Польше. Альтернативы для бюджетного отдыха

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину и миграции украинцев за границу, польские аэропорты испытали существенное увеличение нагрузки. Некоторые из них обслуживают более 10 миллионов человек в год. Планируя свое путешествие, нужно учесть отдых вашего автомобиля на время ожидаемого отпуска.

Все аэропорты в Польше имеют услугу паркинга, чтобы вы могли комфортно добраться до и после перелета. Сколько стоит сутки паркинга в польских аэропортах и, как можно сделать свой отдых дешевле расскажет UAPortal со ссылкой на украинского туроператора.

Аэропорт Шопена – Варшава

Крупнейший аэропорт в Польше – Шопена. Источник: https://www.lot.com/ Крупнейший аэропорт в Польше – Шопена. Источник: https://www.lot.com/

Столица Польши может похвастаться самым большим и очень современным аэропортом в своей стране. Недавно было отпраздновано 90 лет со дня основания. Среди множества услуг, которые предлагает аэропорт, для удобного и уютного ожидания или перелета, вы найдете и парковку автомобиля. Услуга предоставляется круглосуточно, так что придется разобраться только с бронированием и оплатой.

Бронирование должно состояться за 24 часа до приезда, поэтому подумайте об этом заранее. Помните, что бронирование сразу на несколько дней и более выгодно финансово, поэтому иногда стоит взять дополнительный день, чем оплачивать его потом дополнительно.

На территории аэропорта Шопена работают два паркинга, цены на место отличаются.

Паркинг под руководством аэропорта

Официальные паркинги аэропорта Шопена: услуги парковщика, P1, P2, P4.

Варианты включают: крытый паркинг, охрану, XXL.

В услугу VIP включен консьерж-сервис с возможностью покупки дополнительных услуг.

Паркинг разделен на 4 разные зоны с разным комфортом, услугами и ценами:

1. Зона Премиум – оплачивается посуточно в размере 500 злотых (около 5 000 грн);

2. Зона Комфорт – одни сутки стоят 260 злотых (2 600 грн), 2 суток 340 злотых (3 400 грн), 5 суток 580 злотых (5 800 грн), 15 суток 1 380 злотых (13 800 грн). Каждый следующий день будет считаться по 80 злотых (800 грн.).

3. Зона Р1, Р2 стоит 160 (1 600 грн) злотых в сутки, 240 злотых (2 400 грн) за двое суток, 480 злотых (4 800 грн) за 5 суток и 980 злотых (9 800 грн) за 15 суток. Каждые следующие сутки стоят 50 злотых (500 грн).

4. Зона открытого охраняемого паркинга Р4 – за сутки оплата 240 злотых (2 400 грн), за 2 суток 270 злотых (2 700 грн), за 5 дней 340 злотых (3 400 грн), за 15 суток 540 злотых (5 400) грн). Каждые следующие сутки 20 злотых (200 грн).

Паркинг под руководством APCOA

Паркингу принадлежат три зоны Р47, Р44, Р42. Их стоимость за сутки от 130 до 140 злотых (1 300 – 1 400 грн), за двое суток от 160 до 210 злотых (1 600 – 2 100 грн), за 5 суток от 250 до 380 злотых (2 500 – 3 80 злотых) ), за 15 суток от 550 до 680 злотых (5 500 – 6 800 грн). Каждые следующие сутки 30 злотых (300 грн).

Аэропорт имени Корфантего – Катовице

Курс на отпуск из аэропорта Корфантего. Источник: https://www.facebook.com/ Курс на отпуск из аэропорта Корфантего. Источник: https://www.facebook.com/

Аэропорт расположен в 30 км от центра города, его терминалы поделены на обслуживание шенгенских (терминал В) и не шенгенских рейсов (терминал А). Каждый год аэропорт обслуживает более 4 миллионов туристов.

Автомобильный паркинг аэропорта поделен на три зоны комфорта:

Р1 без охраны – сутки 100 злотых (1 000 грн);

Р2 без охраны – сутки 60 злотых (600 грн);

Премиум под охраной – сутки 150 злотых (1 500 грн).

Точные цены и акции можно узнать на сайте аэропорта.

Аэропорт – Гданьск

Новейшие терминалы и современные услуги в аэропорту Гданьска. Источник: https://www.airport.gdansk.pl/ Новейшие терминалы и современные услуги в аэропорту Гданьска. Источник: https://www.airport.gdansk.pl/

Достаточно популярен пункт перелета, который обслуживает более 5 миллионов пассажиров в год. В аэропорту 2 терминала (Т1, Т2). Второй был построен недавно, на его крыше можно увидеть морские волны.

Территория аэропорта оснащена сразу несколькими парковками. Некоторые из них рассчитаны только на короткую остановку и имеют поминутный тариф. Диапазон цены может разгоняться от 3 злотых до 20 злотых, и будьте внимательны к информации на сайте.

Долгосрочные паркинги:

Р3 – за 7 дней стоянки оплачивается около 150 злотых (1500 грн);

Р4 – за 7 дней стоянки оплачивается около 125 злотых (1250 грн).

Напоминаем, что, пересекая границу с Польшей на своем автомобиле, водитель должен иметь при себе Зеленую карту.

Как сэкономить на паркинге в Польше

Путешествуя своим автомобилем в аэропорт можно сэкономить на паркинге, рассмотрев предложения в самом месте, вместо того чтобы забронировать место в аэропорту. Даже вызвав такси от городского паркинга в аэропорт вы будете в выигрыше. На окраине городов можно найти даже бесплатные паркинги, однако вашу машину охранять никто не будет.

Принцип очень прост: чем дальше от центра города вы найдете паркинг, тем дешевле он будет. Для поиска стоянки в городах Польши можно воспользоваться такими сервисами, как Parkopedia и ParkMe. Для сравнения сбережения возьмем паркинг, расположенный в Варшаве возле автостанции Варшава-Западная (около центра города). При бронировании в неделю сутки остановки будут стоить вам около 45 злотых (450 грн), а это 315 злотых (3 150 грн) за 7 дней.

Для тех, кто хочет припарковаться бесплатно посреди города, рекомендуем как следует ознакомиться с правилами парковки в Польше, поскольку штрафы за неправильную парковку могут составить 200 евро (8 000 грн).