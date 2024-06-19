Скільки коштує залишити автомобіль на паркінгах аеропортів у Польщі. Альтернативи для бюджетного відпочинку

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну та міграції українців за кордон, польські аеропорти зазнали суттєвого збільшення навантаження. Деякі з них обслуговують понад 10 мільйонів людей на рік. Плануючи свою подорож, потрібно врахувати відпочинок вашого автомобіля на час очікуваної відпустки.

Всі аеропорти в Польщі мають послугу паркінгу, щоб ви могли комфортно добратися до та після перельоту. Скільки коштує доба паркінгу в польських аеропортах та, як можна зробити свій відпочинок дешевшим розкаже UAPortal з посиланням на українського туроператора.

Аеропорт Шопена – Варшава

Найбільший аеропорт в Польщі - Шопена. Джерело: https://www.lot.com/

Столиця Польщі може похизуватися найбільшим та дуже сучасним аеропортом у своїй країні. Нещодавно було відсвятковано 90 років з дати заснування. Серед безлічі послуг, які пропонує аеропорт для зручного та затишного очікування або перельоту, ви знайдете й паркування автомобілю. Послуга надається цілодобово, тож доведеться розібратися лишень з бронюванням і оплатою.

Бронювання має відбутися за 24 години до приїзду, тож подумайте про це завчасно. Пам’ятайте, що бронювання одразу на декілька днів і більше є вигіднішим фінансово, тож іноді варто взяти додатковий день, ніж оплачувати його потім додатково.

На території аеропорту Шопена працюють два паркінгу, ціни на місце відрізняються.

Паркінг під керівництвом аеропорту

Офіційні паркінги аеропорту Шопена: послуги паркувальника, P1, P2, P4.

Варіанти включають: критий паркінг, охорону, місто XXL.

В послугу VIP включено консьєрж-сервіс з можливістю покупки додаткових послуг.

Паркінг поділено на 4 різні зони з різним комфортом, послугами та цінами:

1. Зона Преміум – сплачується подобово у розмірі 500 злотих (приблизно 5 000 грн);

2. Зона Комфорт – одна доба коштує 260 злотих (2 600 грн), 2 доби 340 злотих (3 400 грн), 5 діб 580 злотих (5 800 грн), 15 діб 1 380 злотих (13 800 грн). Кожен наступний день буде рахуватися по 80 злотих (800 грн).

3. Зона Р1, Р2 вартує 160 (1 600 грн) злотих за добу, 240 злотих (2 400 грн) за дві доби, 480 злотих (4 800 грн) за 5 діб та 980 злотих (9 800 грн) за 15 діб. Кожна наступна доба коштує 50 злотих (500 грн).

4. Зона відкритого паркінгу під охороною Р4 – за добу оплата 240 злотих (2 400 грн), за 2 доби 270 злотих (2 700 грн), за 5 днів 340 злотих (3 400 грн), за 15 діб 540 злотих (5 400 грн). Кожна наступна доба 20 злотих (200 грн).

Паркінг під керівництвом APCOA

Паркінгу належать три зони Р47, Р44, Р42. Їх вартість за добу від 130 до 140 злотих (1 300 – 1 400 грн), за дві доби від 160 до 210 злотих (1 600 – 2 100 грн), за 5 діб від 250 до 380 злотих (2 500 – 3 800 грн), за 15 діб від 550 до 680 злотих (5 500 – 6 800 грн). Кожна наступна доба 30 злотих (300 грн).

Аеропорт імені Корфантего – Катовіце

Курс на відпустку з аеропорту Корфантего. Джерело: https://www.facebook.com/

Аеропорт розташовано за 30 км від центру міста, його термінали поділено на обслуговування шенгенських (термінал В) та не шенгенських рейсів (термінал А). Кожен рік аеропорт обслуговує понад 4 мільйони туристів.

Автомобільний паркінг аеропорту поділений на три зони комфорту:

Р1 без охорони – доба 100 злотих (1 000 грн);

Р2 без охорони – доба 60 злотих (600 грн);

Преміум під охороною – доба 150 злотих (1 500 грн).

Точні ціни та акції можна дізнатися на сайті аеропорту.

Аеропорт – Гданськ

Новітні термінали та сучасні послуги в аеропорту Гданська. Джерело: https://www.airport.gdansk.pl/

Досить популярний пункт перельоту, який обслуговує понад 5 мільйонів пасажирів на рік. В аеропорту 2 термінали (Т1, Т2). Другий було побудовано не так давно, на його даху можна побачити морські хвилі.

Територія аеропорту оснащена одразу декількома паркінгами. Деякі з них розраховані тільки на коротку зупинку і мають похвилинний тариф. Діапазон ціни може розганятися від 3 злотих до 20 злотих, тож будьте уважними до інформації на сайті.

Довгострокові паркінги:

Р3 – за 7 днів стоянки сплачується близько 150 злотих (1 500 грн);

Р4 – за 7 днів стоянки сплачуються близько 125 злотих (1 250 грн).

Нагадуємо, що перетинаючи кордон з Польщею на своєму автомобілі, водій має мати при собі Зелену карту.

Як заощадити на паркінгу в Польщі

Подорожуючи своїм автомобілем до аеропорту можна заощадити на паркінгу, розглянувши пропозиції в самому місці, замість того, щоб забронювати місце в аеропорту. Навіть викликавши таксі від міського паркінгу до аеропорту ви будете у виграші. На околиці міст можна знайти, навіть безкоштовні паркінги, однак вашу машину охороняти ніхто не буде.

Принцип дуже простий: чим далі від центру міста ви знайдете паркінг, тим дешевша вона буде. Для пошуку стоянки у містах Польщі можна скористатися такими сервісами як Parkopedia і ParkMe. Для порівняння заощадження візьмемо паркінг, який розташовано у Варшаві біля автостанції Варшава-Заходня (близько до центру міста). При бронюванні на тиждень доба зупинки буде коштувати вам близько 45 злотих (450 грн), а це 315 злотих (3 150 грн) за 7 днів.

Для тих, хто хоче припаркуватися безкоштовно посеред міста, рекомендуємо як слід ознайомитися з правилами паркування в Польщі, оскільки штрафи за неправильне паркування можуть сягнути 200 євро (8 000 грн).