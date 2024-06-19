Синоптики объяснили, накроет ли снова Украину пыль из Сахары

В сети активно распространяется информация о якобы надвигающейся на Украину пыльной буре из Сахары. В частности, пылью должно засыпать Киев, как в мае этого года.

Однако синоптики опровергли эту информацию. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Отмечается, что над Украиной не ожидается пустынная пыль в ближайшее время. В Укргидрометцентре также призвали не распространять фейковые новости, не согласовав их с официальным источником.

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"Стоит отметить, что согласно Copernicus, пыль ожидается над Средиземноморьем. В Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Также завтра мы ожидаем кратковременные дожди с грозами", – говорится в сообщении.

Предлагаем узнать, как увлажнить воздух в доме, чтобы защититься от пыли.

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