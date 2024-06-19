Синоптики пояснили, чи накриє знову Україну пил з Сахари

У мережі активно поширюється інформація про пилову бурю з Сахари, що нібито насувається на Україну. Зокрема, пилом має буцімто засипати Київ, як у травні цього року.

Однак синоптики спростували цю інформацію. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначається, що над Україною не очікується пустельного пилу найближчим часом. В Укргідрометцентрі також закликали не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом.

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"Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор'ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами", – йдеться у повідомленні.

Пропонуємо дізнатися, як зволожити повітря у будинку, щоб захиститися від пилу.

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